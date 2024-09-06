Küçük ölçekli balıkçılara destek tebliği - Son Dakika
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Ekonomi

Küçük ölçekli balıkçılara destek tebliği

Küçük ölçekli balıkçılara destek tebliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve iç sularda küçük ölçekli balıkçılık yapan gemi sahiplerine 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak desteklemelerle ilgili tebliği yayımladı.

06.09.2024 15:40
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Deniz ve iç sularda küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak, av, avcılık ve sektöre dair verileri sağlıklı bir şekilde toplayabilmek amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak desteklemelerle ilgili tebliğ yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar" kapsamında deniz ve iç sularda küçük ölçekli balıkçılık yapan gemi sahiplerine verilecek destekleme ödemelerine ilişkin tebliğ 5 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı ve geçerli balıkçı gemileri için yayımlanan tebliğde; Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip olan, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde 12 metreden küçük balıkçı gemilerine, 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak destekleme ödemelerinin usul ve esasları yer aldı.

Tebliğ uyarınca 2025 yılında; 0-4,99 metre deniz ve iç su balıkçı gemilerine 5 Bin TL, 5,0-7,99 metre deniz ve iç su balıkçı gemilerine 8 bin TL, 8,0-9,99 metre deniz ve iç su balıkçı gemilerine 10 bin TL. 10,0-11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki iç su gemilerine ise 12 bin TL destekleme ödemesi yapılacak.

Kadın balıkçılara yüzde 35 ilave destek

Tebliğ kapsamında, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte (26 Temmuz 2024 ve öncesinde) balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadın balıkçılara, desteklemeye başvurduğu tarihte sahiplik veya ortaklığın devam ediyor olması ve şahsı ya da ortakları adına desteklemeye bizzat başvuru yapmaları halinde, gemi başına ödenecek birim destekleme tutarının yüzde 35 daha fazlası ödeneceği açıklandı.

Destekleme başvuru tarihlerinin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilecek olan 'Uygulama Talimatı' sonrasında duyurulacağını açıklayan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin Muğla'nın başat sektörlerinden biri olduğunu vurguladı. Saylak açıklamasında "Yeni düzenlemeleri balıkçılarımızın sorunlarını, beklentilerini dinleyerek yapan Bakanlığımız, balıkçılık kuralları ile ilgili yoğun bir çalışma dönemini tamamladı. Bu süreçte, akademisyenlerden, sektör temsilcilerinden bilgi ve görüş alındı. Su ürünlerinde, Tarımsal Üretim Planlaması ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz. Hedefimiz, balıkçılarımızın kazancını artırırken, su ürünleri sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu tebliğ, iki yıl süreyle geçerli olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Küçük ölçekli balıkçılara destek tebliği - Son Dakika

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