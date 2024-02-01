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SSB ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT Arasında Denizaltı Modernizasyonu İçin Sözleşme Değişikliği İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

SSB ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT Arasında Denizaltı Modernizasyonu İçin Sözleşme Değişikliği İmzalandı

SSB ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT Arasında Denizaltı Modernizasyonu İçin Sözleşme Değişikliği İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT arasında denizaltı modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında ASELSAN payı 30 milyon 524 bin avro tutarında sözleşme değişikliği imzalandı. Teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleşecektir.

01.02.2024 15:11
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT arasında denizaltı modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında sözleşme değişikliği imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na sözleşme değişikliğine ilişkin bildirimde bulundu.

Açıklamada, "SSB ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT arasında denizaltı modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında ASELSAN payı 30 milyon 524 bin avro tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleşecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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