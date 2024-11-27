Seçil Erzan davasında önemli gelişme! İddianame reddedildi

Ekonomi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı.

Denizbank iddianamesi kabul edilmedi. Savcılığa iade edildi.

72 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, ifadesine yer verilen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 7 Nisan 2023'te dolandırıcılık olayından haberi olduktan sonra bankanın avukatlarıyla savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Aynı gün müşteki Fatih Terim'le telefonda konuştuklarını, bir gün sonra görüşmek üzere randevulaştıklarını aktaran Ateş, Terim'in, müştekiler Turan ve Belözoğlu ile yanına geldiğini dile getirerek, söz konusu olayla ilgisinin olmadığını savundu.

HAKAN ATEŞ KENDİSİNE YÖNELİK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ateş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, şunları kaydetti: Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu isimli şahıslar en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardır. Hatta Fatih Terim en ufak bir kredi meselesinde beni aramıştır. Bu şekilde beni arayabilecek insanlar, bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan isimli şahsa teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Hatta paralar geri ödenmemeye başladıktan sonra bile bu mağduriyetlerini beni arayarak bildirmemişlerdir, ta ki 7 Nisan'a kadar.