DenizBank mevcut bankacılık uygulamasına POS özelliği kazandırdı - Son Dakika
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DenizBank mevcut bankacılık uygulamasına POS özelliği kazandırdı

13.10.2022 11:40
DenizBank mevcut bankacılık uygulamasına POS özelliği kazandırdı

DenizBank, üye iş yerleri için cep telefonlarını ek bir uygulama indirmeden POS cihazına dönüştüren POSum Cepte servisini hayata geçirdi.

DenizBank, üye iş yerleri için cep telefonlarını ek bir uygulama indirmeden POS cihazına dönüştüren POSum Cepte servisini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, MobilDeniz'e entegre edilmiş POSum Cepte fonksiyonu ile Türkiye'de ilk kez bir bankanın mevcut mobil uygulaması kullanılarak kartlı ödeme alma imkanı sağlanırken, detaylı işlem hareketleri ve pos ciroları da takip edilebiliyor.

Bankanın yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği hizmetiyle POS cihazı bekleme ve kurulum süreci ortadan kalkıyor. Üye iş yerleri, DenizBank şubelerinden POSum Cepte başvurusu yaptıktan sonra, Android 5.0 ve üzeri sürümlü, NFC okuyuculu telefon ya da tabletlerinden kartlı ödeme almaya başlıyor.

Kullanıcılara güvenli alışveriş deneyimi sunan POSum Cepte, doğrudan DenizBank'ın bankacılık uygulaması MobilDeniz üzerinden kullanılabilmesiyle, üye iş yerlerine 7/24 cepten ödeme almanın yanı sıra, aynı uygulama üzerinden tüm bankacılık işlemlerini de gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

"Müşterilerimize hız kazandırabilmek için teknolojiye yatırım yapıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, üye iş yerlerine cepten ödeme alma imkanı sunan hizmeti, MobilDeniz'e entegre şekilde sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan önce Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, taksilerde POS cihazına gerek olmadan kartlı ödemelerin yapılabildiği BiTaksiPOS uygulamasını hayata geçirmiştik. Şimdi güvenli ve hijyenik ödeme avantajını bütün sektörlere genişletmenin yanı sıra; ayrı bir uygulama gerektirmeksizin, mevcut bankacılık uygulaması üzerinden bunu mümkün kılan Türkiye'deki ilk banka olduk.

Basit usulde vergilendirilen üye iş yerlerimiz, MobilDeniz'e giriş yaptıktan sonra, POSum Cepte üzerinden internet erişimi bulunan her yerde kredi ve banka kartıyla ödeme alabilecekler. Sunduğumuz bankacılık deneyimi ile müşterilerimizin yaşantısını ihtiyaç duydukları hız ve pratiklikte kolaylaştırmak için teknolojiye yaptığımız yatırımı artırarak devam ettireceğiz."

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Kaynak: AA

Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizBank mevcut bankacılık uygulamasına POS özelliği kazandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DenizBank mevcut bankacılık uygulamasına POS özelliği kazandırdı - Son Dakika
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