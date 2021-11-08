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DenizBank sürdürülebilir tarım odaklı sendikasyonuyla 840 milyon dolar kaynak sağladı - Son Dakika

DenizBank sürdürülebilir tarım odaklı sendikasyonuyla 840 milyon dolar kaynak sağladı

08.11.2021 11:19
DenizBank sürdürülebilir tarım odaklı sendikasyonuyla 840 milyon dolar kaynak sağladı

DenizBank, sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi ile 840 milyon dolar tutarında yurt dışı kaynak sağladı.

DenizBank, sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi ile 840 milyon dolar tutarında yurt dışı kaynak sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlem, 22 ülkeden 49 katılımcı ile sektörde son 2 yıldaki en geniş katılımlı sendikasyon kredisi oldu. Gıda güvenliği sağlanmasında büyük önem taşıyan sürdürülebilir tarımın finansmanı, işlemin performans kriterleri arasında yer aldı.

Mizuho Bank LTD'in aracı banka olduğu işlem, Bank of America, Emirates NBD Capital Limited, MashreqBank ve Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde gerçekleşti. 9 banka ise yetkilendirilmiş lider düzenleyici (MLA) olarak işlemde yer aldı. Yüzde 110 yenileme oranı ile gerçekleşen işlemin toplam maliyeti dolar ve avro cinsinden sırasıyla libor + yüzde 2,15 ve Euribor + yüzde 1,75 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında 410 milyon dolar tutarında yeni sendikasyon kredisi ve 435 milyon dolar tutarında yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemi gerçekleştiren DenizBank'ın, Emirates NBD hissedarlığında ekonomiye sağladığı taze kaynak miktarı böylece toplamda 3,6 milyar dolara ulaştı. Banka tarafından 2021 başından itibaren temin edilen yabancı para fonlamanın yüzde 30'u sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleşti.

"Sürdürülebilirliğe dayalı fonlama portföyümüzü büyütmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sürdürülebilirlik konusunu, çevresel ve sosyal sorumluluklarıyla bir bütün olarak ele aldıklarını belirterek, "Sektörde son 2 yılın en geniş katılımlı sendikasyon kredisini gerçekleştirdik. Her biri farklı ülkeden 8 yeni bankanın da katılımı ile toplamda 22 ülkede yerleşik 49 yatırımcıdan bu kaynağı temin etmek, tesis ettiğimiz güven ilişkisini göstermesi açısından da çok değerli. İşlemle ilişkili sürdürülebilirlik performans kriterlerimiz doğrultusunda, finansal hizmetlerin engelli vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz başta olmak üzere toplumun tamamı tarafından erişilebilirliğine verdiğimiz desteği artıracağız." ifadelerini kullandı.

Gezegenin geleceği ve doğal kaynakların korunması açısından tarımın finansmanının çok önemli olduğunu vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Bu sendikasyonun performans kriterleri doğrultusunda, ülke genelinde tüm çiftçilerimizin verimliliğinin yükseltilmesine yönelik çözümlerimizi geliştireceğimizi belirttik. Ayrıca, engelli vatandaşlarımıza uygun şube ve ATM sayılarımızı artırmayı da taahhüt ettik. Geleceğimiz için hayati öneme sahip olan tarımın finansmanı konusunda performans kriteri belirleyen tek bankayız. Gıda güvencesinin gerekliliği olarak tarımın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi artık olmazsa olmazımız. Dolayısıyla tarıma özel tasarlanmış ilk finansal enstrüman olan Üretici Kart ile çiftçilerimize sağlanan kaynağı, tarım faaliyetinin nesiller boyu devamı için büyütme hedefindeyiz.

Diğer yandan, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasında lokomotif rol üstlenen KOBİ'lerimize can suyu sağlamak ve özellikle kadınlarımızın iş hayatına katılımını desteklemek üzere de yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini de odağımıza koyarak bir bütün olarak ele aldığımız sürdürülebilirliğe dayalı temin ettiğimiz finansman miktarı, bugün itibarıyla 1,2 milyar dolara ulaştı. Sürdürülebilir tahvil ihraçları başta olmak üzere ürün çeşitliliğimizi artırarak sürdürülebilirliğe dayalı fonlama portföyümüzü büyütmeye devam edeceğiz. Zorlu piyasa şartlarında sektörümüze duyulan güvenin yanı sıra ekonomimizin gücünü de ortaya koyan bu işleme imza atmaktan kıvanç duyuyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DenizBank sürdürülebilir tarım odaklı sendikasyonuyla 840 milyon dolar kaynak sağladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: DenizBank sürdürülebilir tarım odaklı sendikasyonuyla 840 milyon dolar kaynak sağladı - Son Dakika
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