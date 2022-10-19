Denizden palamut fışkırdı: "10 bin kasa palamut çıktı, fiyatlar yarı yarıya düştü" - Son Dakika
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Denizden palamut fışkırdı: "10 bin kasa palamut çıktı, fiyatlar yarı yarıya düştü"

19.10.2022 13:34

Denizden palamut fışkırdı: "10 bin kasa palamut çıktı, fiyatlar yarı yarıya düştü" Zonguldaklı balıkçılar Ereğli açıklarında 10 bin kasa palamut yakaladı.

Denizden palamut fışkırdı: "10 bin kasa palamut çıktı, fiyatlar yarı yarıya düştü"

ZONGULDAK - Zonguldaklı balıkçılar Ereğli açıklarında 10 bin kasa palamut yakaladı.

Zonguldak'ta denizden balık fışkırdı. Dün akşam saatlerinde limandan denize açılan balıkçı teknesi, Ereğli açıklarında 10 bin kasa palamut yakaladı. Yakalanan 10 bin kasa palamut öğlen saatlerinde tekneyle limana getirildi.

Ağlardan ayıklanan palamutlar kasalarla araçlara yüklenerek mezat usulü satılmaya başlanacak. Kozlu Su Ürünleri Kohperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "2022-2023 sezonuna palamutçuluk açısından çok iyi başladık. Palamut balığı sıcak suyu seven bir balıktır. Palamut balığı şuanda Kefken ve Ereğli arasında dolaşmaktadır. Doğu Karadeniz ve boğaz kayıkları endüstriyel balıkçılar tarafından bol bol avlanmaktadır. Burada şöyle birşey var. Deniz suyu sıcaklığı Ereğli'den Zonguldak Filyos arası 11 derece, Ereğli, Kefken arasında 22 derece. Bu balık sıcak suyu seviyor. Palamut balığı artık dönüş balığı. Bunun boğazlardan çıkması için yol arıyor kendine. Maalesef Sakarya'yı kendine yol sanıyor. Hayvan burada tıkalı kaldı. Aşağı yukarı 110 tane gır gır teknesi Ereğli Kefken arasında bulunmaktadır. Aşağı yukarı Zonguldak piyasasında 60-70 TL satılan balık. Çifti 65 TL. Zonguldak halkı bol bol balık yiyecektir. Fakat bunun bir eksi yönü var. Denizde hamsi, barbun, mezgit kalmadı. Balık ne varsa onu yiyor. Göç balığıdır. Türünü tamamladıktan sonra boğazlardan çıkıp gider. Çok mutluyuz. Bunu halkımıza ekonomik yansımasından mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Ereğli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizden palamut fışkırdı: '10 bin kasa palamut çıktı, fiyatlar yarı yarıya düştü' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizden palamut fışkırdı: "10 bin kasa palamut çıktı, fiyatlar yarı yarıya düştü" - Son Dakika
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