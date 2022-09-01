Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

01.09.2022 13:32
Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Edirne'deki balıkçı tezgahları şenlendi.

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Edirne'deki balıkçı tezgahları şenlendi.

Tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara çeşit çeşit balıkla döndü.

Ege, Marmara ve Karadeniz'de yakalanan balıklar Edirne Balık Pazarı'ndaki tezgahları süsledi. Tezgahlarda en çok palamut ve hamsi ilgi gördü.

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine, balık sezonuna başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İleriki günlerde tutulacak balık miktarının artacağını ve fiyatların düşeceğini belirten Çimen, "Vira bismillah diyerek sezona başladık. Bugün itibarıyla balıklarımız biraz az ama önümüzdeki haftadan itibaren bolluk bekliyoruz. Bu sene umut var, her sene olduğu gibi. Şu anda herkesin gözü palamutta. Tanesi 80 lira, bollaştığında 30 liraya kadar düşmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Münir Paker ise tezgahlarını güzel bir şekilde hazırladıklarını dile getirdi.

İlk bolluğun palamutta yaşanmasını beklediklerini anlatan Paker, "Sezon başladı, şu an mutluyuz. İnsanlarda 4 buçuk ayın özlemi var. Biz de tezgahlarımızı açtık, sevinçliyiz. Havaların biraz daha soğumasıyla balık daha da bollaşacaktır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası Baba mesleğini sürdüren 2 kız kardeş, çeltikte yüksek verim ve kalite bekliyor Baba mesleğini sürdüren 2 kız kardeş, çeltikte yüksek verim ve kalite bekliyor
Kaynak: AA

Karadeniz, Marmara, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:32:13. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement