Denizli Barza Ovası Kuraklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Barza Ovası Kuraklıkla Mücadele Ediyor

Denizli Barza Ovası Kuraklıkla Mücadele Ediyor

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Barza Ovası, yıl boyunca düşük yağışlar nedeniyle kuraklıkla mücadele ediyor. Tarımsal faaliyetlerde büyük düşüş yaşanan ovada çiftçiler, mahsul alamadıkları için yardım bekliyor. Kuraklık nedeniyle arpa, buğday, tütün ve kekik verimliliği yüzde 65 oranında azalmış durumda. Çiftçiler, kuraklığın afet olarak değerlendirilmesini ve yardım elinin uzatılmasını istiyor.

16.07.2024 11:50
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Denizli'nin önemli tarım ovalarından biri olan Barza Ovası kuraklıkla mücadele ediyor. Yıl boyu yağışların istenilen çok altında gerçekleşmesi nedeniyle Barza Ovasında mahsul verimliliğinde büyük oranda düşüş yaşandı. Yaşanan kuraklık nedeniyle mahsul alamayan çiftçiler, yetkilerden yardım beklediğini ifade etti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 8 mahalleyi kapsayan Barza Ovasında mevsim normallerinin çok altında gerçekleşen yağış nedeniyle kuraklık yaşanıyor. İlçenin Güney'inde yer alan ve Nikfer Mahallesi, Bahçeköy Mahallesi, Yorga Mahallesi, Balkıca Mahallesi, Derinkuyu Mahallesi, Çağırgan Mahallesi, Gümüşdere ve Horasanlı Mahallerinden oluşan ovada sulama suyu ve yeraltı suyu bulunmuyor. Yıl boyu gerçekleşen yağışlarla tarımsal faaliyet yürüten üreticiler, bu yıl çok düşük gerçekleşen yağışlar nedeniyle kuraklıkla mücadele ediyor. Üreticiler, kuru tarımın yapıldığı ovada yağışın azalmasından dolayı arpa, buğday, tütün ve kekik verimliliği yüzde 65 oranda azaldığı belirtti. Ektiği ürünlerden verim alamayan çiftçiler kendilerine yardım elinin uzatılmasını bekliyor.

"Bölgemizde bu kuraklığın afet olarak değerlendirilmesini istiyoruz"

Geçen yıllarda dekardan 500 kilograma kadar arpa ve buğday verim aldığını belirten Nikfer Mahallesi çiftçilerinden Ömer Yarangünü bu yıl ki verimin 200 kilogramı bulmadığını söyledi. Tütünde de geçen yıllara oranla büyük kayıp olduğunu ifade edem çiftçi Yarangünü, "Tütünlerimizde geçen yıllara göre kötü durumda. Devlet büyüklerimizden, bizim bölgemizde yaşanan bu kuraklığın afet olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Kekiklerde de geçen yıla göre yüzde 50'nin altında gördük. Bizler 2024 yılı için yardım bekliyoruz. Nisan ayından bu güne hiç yağış olmadı. Kuraklıkla mücadele ediyoruz" dedi.

"Kuraklık nedeniyle ekimlerde yaptığımız maliyeti de çıkartamayacağız"

Kuraklık nedeniyle ekimlerde yaptığı maliyeti de çıkaramayacaklarını dile getiren Tavas Ovası Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hasan Sarpay da "Bu seneki kuraklığı afet demek daha mantıklı olur. İzah etmek gerekirse, geçen yıllarda bir dekar arpa ve buğdaydan 500 kilogram mahsul çıkarken bu sene kuraklık olduğu için 150 kilogram mahsul anca alıyoruz. Bu da bizi şöyle zorluyor. Maliyetlerimizin yüksek ve attığımız tohumu geri alamıyoruz Ekimlerde yaptığımız maliyeti de çıkartmayacağız. Bu yıl bizim için çok zor oluyor. Geçen sene bir dekar kekikten 200 kilo verim alırken bu sene 80 kilo zor alıyoruz. Biz çiftçi olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim burada kurak bir yerde yaşadığımız için zor oluyor. Afet bölgesi olarak bizlere bir el atılmasını istiyoruz. Çiftçi olarak bu yıl gerçekten çok zor durumdayız, canımız çok yanıyor" ifadelerini kullandı.

"Nakliye ettiğimiz mahsulün nakliye ücretini alırken utanıyoruz"

Biçilen arpa ve buğdayı nakliye ettiğini söyleyen çiftçi Ali Akyol ise "Verimlerimiz çok az. Geçen sene arpalar, buğdaylar römorklara sığmıyordu. Benim römork küçüktü. Bu sene büyük römork yaptırdım şimdi ise dibini dolduramıyorum. 500 kilo arpa nakliye ediyoruz üreticiden 350 TL para alıyoruz ama bu parayı alırken utanıyoruz. Durumumuz kötü" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Barza Ovası Kuraklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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