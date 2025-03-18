Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sosyal Destek Projeleri Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sosyal Destek Projeleri Onaylandı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Sosyal Destek Projeleri Onaylandı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, berberler, anne ve anne adayları ile asker adayları için çeşitli sosyal destek projeleri oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Çavuşoğlu, projelerin Denizlili hemşehriler için önemli olduğunu vurguladı.

18.03.2025 12:50  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısına Başkan Çavuşoğlu'nun sosyal destek projeleri yine damgasını vurdu. Kentteki berberler için "Esnafın Yanındayız" anne ve anne adayları için "Aile Taksi", vatani görevini yapacak Denizlili gençler için ise "Asker Bizim Asker" projeleri oybirliği ile kabul edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında tamamlandı. Göreve geldiği ilk günden beri hayata geçirdiği sosyal projeleriyle ismini sıkça duyuran Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Mart ayı meclisinde gündeme getirdiği sosyal destek projeleri göz doldurdu. Bu kapsamda, gündemin 2'nci maddesinde yer alan Denizli ili sınırları içindeki işyerine ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan berberlere, penuar kesim önlüğü dağıtımı yapılması konusu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3'üncü maddesinde ise Aile Taksi projesi kapsamında anne ve adayları için hamileliğin 25'inci haftasından başlayarak doğumdan sonraki 3'üncü ay sonuna kadar Aile Sağlığı Merkezinde yapılacak kontrolleri için araç desteği sağlanması karara bağlandı.

"Asker Bizim Asker"

Gündemin 4'üncü maddesinde ise, Denizlili ailelerin çocuklarının askerlik dönemlerinde yanlarında olabilmelerini sağlamak amacıyla "Asker Bizim Asker" projesi görüşüldü. Sülüs iletişim belgesini almış asker adaylarına asker çantası yardımı yapılması, ayrıca yemin töreninde askerlere moral, motivasyon sağlamak üzere yemin törenine katılmak isteyen birinci derece yakınları ile dede ve ninesi olmak üzere toplam 4 (dört) kişiye kadar kişi başı otobüs bilet ücreti ve kişi başı 750,00 TL yemek ücreti verilmesine ilişkin destek oybirliği ile kabul edildi.

Denizli Sanayi Odası ile protokol imzalanacak

Öte yandan, belirlenecek alanlarda iş birliği yapılması, ortak projeler geliştirilmesi ve kaynakların birleştirmesi için Denizli Sanayi Odası ile protokol imzalanacak. Bu kapsamda, Denizli sanayicilerinin sorunlarını, potansiyellerini, taleplerini yerel yönetim kademelerine ileten, süreci koordine eden bir yönetişim pratiği tesis edilmesi amacıyla bir kurul oluşturulması için hizmet protokolü yapma yetkisi Başkan Çavuşoğlu'na verildi. Ayrıca, bir süre önce hizmete alınan mobil ikram araçlarına 2 yeni mobil ikram aracının daha alınması konusu görüşüldü ve karara bağlandı.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanacak

Mecliste ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası stratejiler göz önüne alınarak sera gazı azaltımı, iklim uyum hedeflerinin belirlenmesi ve enerji yoksulluğuyla mücadele amacıyla Denizli'ye ait, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlanması kararı oy birliği ile kabul edildi.

İki büyük organizasyon geliyor

Kenti her alanda tanıtmak adına Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı oturumunda iki büyük spor organizasyonu yapma kararı da verildi. Bu kapsamda farklı ülkelerden satranç oyuncularını bir araya getirerek oyuncuların uluslararası alanda deneyim kazanmalarına yardımcı olmak ve satranç sporunun gelişimini teşvik etmek amacıyla; Pamukkale Uluslararası Satranç Turnuvası ile farklı ülkelerden sporcuları bir araya getirerek sporculara kendilerini uluslararası düzeyde test etme fırsatı sunulacak. Kültürel etkileşimi artırmak amacıyla ise; Türkiye Atletizm Federasyonu ile ortak protokol yapılarak Cumhuriyet Halk Koşusu/Lykos Yarı Maratonu düzenlenmesine karar verildi.

"Hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman Denizlili hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'mizin Mart ayı toplantısını tamamladık. Alınan kararlarımızın tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, denizli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sosyal Destek Projeleri Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe’yi şampiyon ilan etti Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti
Arnavutköy’de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu
Bakan Tunç’tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık’a yanıt: İmralı’nın çağrısında bir şartı yok Bakan Tunç'tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık'a yanıt: İmralı'nın çağrısında bir şartı yok
Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
Fabrikada işçi kıyımı Önce zam istediler sonrası hüsran Fabrikada işçi kıyımı! Önce zam istediler sonrası hüsran
Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil
İş arayanlar oraya akın etti 204 bin 632 kişi iş buldu İş arayanlar oraya akın etti! 204 bin 632 kişi iş buldu
Talisca’nın kötü performansının nedeni Fenerbahçelileri çıldırtacak Talisca'nın kötü performansının nedeni Fenerbahçelileri çıldırtacak
Şişli’de şarkıcı Züleyha Ortak’ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

11:59 Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil
11:17 Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak ifade Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak ifade
11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:28 Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık
19:49 Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
18:58 Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
18:49 Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
18:47 Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 13:07:45. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sosyal Destek Projeleri Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.