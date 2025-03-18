Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Sosyal Destek Projeleri Onaylandı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısına Başkan Çavuşoğlu'nun sosyal destek projeleri yine damgasını vurdu. Kentteki berberler için "Esnafın Yanındayız" anne ve anne adayları için "Aile Taksi", vatani görevini yapacak Denizlili gençler için ise "Asker Bizim Asker" projeleri oybirliği ile kabul edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında tamamlandı. Göreve geldiği ilk günden beri hayata geçirdiği sosyal projeleriyle ismini sıkça duyuran Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Mart ayı meclisinde gündeme getirdiği sosyal destek projeleri göz doldurdu. Bu kapsamda, gündemin 2'nci maddesinde yer alan Denizli ili sınırları içindeki işyerine ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan berberlere, penuar kesim önlüğü dağıtımı yapılması konusu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3'üncü maddesinde ise Aile Taksi projesi kapsamında anne ve adayları için hamileliğin 25'inci haftasından başlayarak doğumdan sonraki 3'üncü ay sonuna kadar Aile Sağlığı Merkezinde yapılacak kontrolleri için araç desteği sağlanması karara bağlandı.

"Asker Bizim Asker"

Gündemin 4'üncü maddesinde ise, Denizlili ailelerin çocuklarının askerlik dönemlerinde yanlarında olabilmelerini sağlamak amacıyla "Asker Bizim Asker" projesi görüşüldü. Sülüs iletişim belgesini almış asker adaylarına asker çantası yardımı yapılması, ayrıca yemin töreninde askerlere moral, motivasyon sağlamak üzere yemin törenine katılmak isteyen birinci derece yakınları ile dede ve ninesi olmak üzere toplam 4 (dört) kişiye kadar kişi başı otobüs bilet ücreti ve kişi başı 750,00 TL yemek ücreti verilmesine ilişkin destek oybirliği ile kabul edildi.

Denizli Sanayi Odası ile protokol imzalanacak

Öte yandan, belirlenecek alanlarda iş birliği yapılması, ortak projeler geliştirilmesi ve kaynakların birleştirmesi için Denizli Sanayi Odası ile protokol imzalanacak. Bu kapsamda, Denizli sanayicilerinin sorunlarını, potansiyellerini, taleplerini yerel yönetim kademelerine ileten, süreci koordine eden bir yönetişim pratiği tesis edilmesi amacıyla bir kurul oluşturulması için hizmet protokolü yapma yetkisi Başkan Çavuşoğlu'na verildi. Ayrıca, bir süre önce hizmete alınan mobil ikram araçlarına 2 yeni mobil ikram aracının daha alınması konusu görüşüldü ve karara bağlandı.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanacak

Mecliste ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası stratejiler göz önüne alınarak sera gazı azaltımı, iklim uyum hedeflerinin belirlenmesi ve enerji yoksulluğuyla mücadele amacıyla Denizli'ye ait, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlanması kararı oy birliği ile kabul edildi.

İki büyük organizasyon geliyor

Kenti her alanda tanıtmak adına Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı oturumunda iki büyük spor organizasyonu yapma kararı da verildi. Bu kapsamda farklı ülkelerden satranç oyuncularını bir araya getirerek oyuncuların uluslararası alanda deneyim kazanmalarına yardımcı olmak ve satranç sporunun gelişimini teşvik etmek amacıyla; Pamukkale Uluslararası Satranç Turnuvası ile farklı ülkelerden sporcuları bir araya getirerek sporculara kendilerini uluslararası düzeyde test etme fırsatı sunulacak. Kültürel etkileşimi artırmak amacıyla ise; Türkiye Atletizm Federasyonu ile ortak protokol yapılarak Cumhuriyet Halk Koşusu/Lykos Yarı Maratonu düzenlenmesine karar verildi.

"Hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman Denizlili hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'mizin Mart ayı toplantısını tamamladık. Alınan kararlarımızın tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ