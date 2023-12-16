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Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında nohut tohumu destek müracaatları başlattı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında nohut tohumu destek müracaatları başlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 19 ilçede yüzde 50 hibe ile vereceği 70 tonluk nohut tohumu destek müracaatlarını başlattı. Üreticiler, Aralık ayı sonuna kadar müracaatlarını ilçe tarım müdürlüklerine yapabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında nohut tohumu destek müracaatları başlattı
16.12.2023 - 12:02,
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılında 19 ilçede yüzde 50 hibe ile vereceği 70 tonluk nohut tohumu destek müracaatları başladı. Üreticiler müracaatlarını bağlı bulundukları ilçe tarım müdürlüklerine Aralık ayı sonuna kadar yapabilecek.

Tarım ve hayvancılık desteklerine 2024 yılında da devam edecek Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni yılın ilk 8 destek projesi arasında olan nohut tohumu destek projesi müracaatları başladı. Denizli'nin 19 ilçesinde, su kısıtı uygulanan alanlar ile kıraç alanlarda nohut üretiminin yaygınlaşmasına destek sağlamak ve girdi maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiği hayata geçirilen proje ile yaklaşık 700 çiftçiye 7 bin dekar alanda ekilmek üzere yüzde 50 hibeli 70 ton nohut tohumu desteğinde bulunulacak. Çiftçiler, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek nohut tohumu desteğine bağlı bulunduğu ilçe tarım müdürlüklerine Aralık ayı sonuna kadar yapabilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kentin tarım ve hayvancılığın daha da ilerlemesi için çiftçi ve üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, bu konudaki desteklerinin 2024 yılında da artarak süreceğini söyledi.

"Çiftçimiz daha çok üretti, daha çok kazandı"

İlkini Mart 2023'te hayata geçirdikleri nohut tohumu destek projesine üreticilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kendisinin de nohut hasatlarına katıldığını hatırlatan Başkan Zolan, "Çiftçilerimize verdiğimiz kaliteli nohut tohumlarından çok verimli ürünler ede edildi. Çiftçimiz daha çok üretti, daha çok kazandı. Yoğun talep üzerine nohut tohumu destek projemizi bir kez daha başlatıyoruz. Çiftçilerimiz aralık ayı sonuna kadar yüzde 50 hibeli nohut tohumu destek projemiz için bağlı bulundukları ilçe tarım müdürlüklerine başvurabilecek. İnşallah önümüzdeki yıl da verimli hasatlar olur, çiftçimiz kazanmaya, mutlu olmaya devam eder. Projemizin şimdiden hayırlı bereketli olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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