Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Verecek - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Verecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Verecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretim maliyeti her geçen gün artan büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği vereceklerini müjdeledi. 10 bin üreticiyi kapsayacak yem desteği projesinin başvuruları 26 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

22.08.2024 18:48  Güncelleme: 18:49
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretim maliyeti her geçen gün artan büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği vereceklerini müjdeledi. 10 bin üreticiyi kapsayacak yem desteği projesinin başvuruları 26 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, en fazla 5 büyükbaş hayvana sahip aile işletmelerine arpa flake yem desteği vereceklerini müjdeledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin küçük aile işletmelerine yönelik hayata geçireceği proje ile hem çiftçi hem de hayvan yetiştiricileri kazanacak. İlk olarak çiftçinin elinde kalan arpayı satın alacak Denizli Büyükşehir Belediyesi, ürünü yem olarak kullanılan flake şeklinde işlettirmesinin ardından büyükbaş hayvan yetiştiricilerine dağıtacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği projeyle hem çiftçinin hem de hayvan yetiştiricilerinin kazanacağı belirtilirken, destek projesi yaklaşık 10 bin üreticiyi kapsayacak.

Yem desteği projesine başvurular 26 Ağustos - 06 Eylül 2024 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden online olarak veya Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DESKİ) kent merkezi dışındaki ilçe hizmet birimlerinden yapılabilecek. Yetiştiricilerin üretim maliyetlerini düşürmek, daha sağlıklı ve yüksek verimli et ve süt üretimi ile hayvancılığın geliştirilmesine ve sürdürebilirliğe katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeye başvuracak üreticilerin işletmelerine kayıtlı en fazla 5 büyükbaş hayvanı olma şartı aranacak.

"Mutlu ve huzurlu bir Denizli'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretim maliyetleri her geçen gün artan hayvan yetiştiricilerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için yem desteği vereceklerini söyledi. İnsanların hayatına dokunacak projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "İnsanlarımızın gözlerini boyayacak projeler değil gerçekten ayakları yere basan, halkımızın dertlerine birebir derman olacak projeler gerçekleştireceğiz. Yem desteği projemizle hem elinde arpa kalan çiftçimiz kazanacak, hem de yem desteği alan üreticimiz kazanacak" dedi. Ranta değil üretime dayalı bir ekonomi için üretmek isteyen herkesle beraber yol yürüyeceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Mutlu ve huzurlu bir Denizli'yi hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Verecek - Son Dakika

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