Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıtımı Yapıyor

Çiftçilere yönelik geleceğe yatırım projelerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesinin 14 ilçede 240 bin zeytin fidanını toprakla buluşturacağı üreticilere destek projesi devam ediyor. Bir zeytin ağacı ömrünün 600 yıla kadar uzayabileceğini belirten Başkan Osman Zolan, "İnşallah bu zeytinlerimiz 600 yıl boyunca ürün verecek" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla bu yıl 14 ilçede 240 bin zeytin fidanını toprakla buluşturacağı destek projesi sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçesindeki çiftçiler için zeytin fidanı dağıtım töreni yapıldı. Denizli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Şehla Akpınar, projenin amacının atıl arazileri zeytin bahçelerine dönüştürerek ekonomiye katkı sağlayacak boyuta getirilmesi olduğunu belirterek, "Bu projeye ve bundan önceki onlarca projeye verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.
"Üreten insan en değerli insandır"
Başkan Osman Zolan ise, üretimin öneminden bahsederek, "En az, tükettiğimiz kadar mümkünse daha fazlasını üretmek durumundayız. Üreten insan en değerli insandır. Ülkemizin daha ileri gitmesi ve kendi kendine yetebilmesi için tarımsal üretimin ayrı bir değeri, ayrı bir önemi vardır. Çünkü tarımsal faaliyetler olmadığı zaman hayatımızı devam ettirmemiz, gıdaya ulaşmamız mümkün değil" dedi.
Bu kapsamda, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliğinde 50'nin üzerinde projeyle tarım ve hayvancılığı desteklediklerini anlatan Başkan Zolan, "Çiftçimizin daha kaliteli ve fazla üretmesi, daha fazla para kazanması ve yaptığı işten mutlu olması için birçok destek verdik. Geçen yıl 45 bin zeytin fidanı desteği vermiştik bu yıl ise 240 bin zeytin fidanını toprakla buluşturacağız inşallah" diye konuştu.
600 yıl ürün verecek
Zeytinin kadim bir ağaç olduğunu belirterek ömrünün 600 yıla kadar uzayabileceğini anlatan Başkan Zolan, "Bir fidan düşünün 600 yıl ürün veriyor. İnşallah bu zeytinlerimiz 600 yıl boyunca ürün verecek. Zeytin üretimi anlamında Denizli'miz Türkiye'de 13'ncü sırada. Biz istiyoruz ki ilk etapta ilk 10'a girelim. İnşallah 240 bin fidanla Denizli'deki zeytin ağacımızı yüzde 10 artıracağız" diye konuştu. Ceviz fidanı destekleriyle de Denizli'nin bugün Türkiye'de ne fazla ceviz ağacı bulunan il konumuna geldiğini anlatan Başkan Zolan, "Üreten insan bizim başımızın tacıdır. Benim nazarımda üreten insan en değerli, en güzel inandır. Üretimin yanında olmayı ilk görevimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Zolan konuşmanın ardından üreticilere zeytin fidanlarını teslim etti.
Yeni Zeytin Bahçesi Projesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçede atıl kalmış eğimli ve kıraç tarım alanlarında zeytin bahçesi tesis edilerek zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 2024 yılında başlattığı Yeni Zeytin Bahçesi Projesi ile üreticilere 8 bin 570 dekar alan için 240 bin adet sertifikalı zeytin fidanı dağıtacak. Yüzde 50 hibeli olarak yapılan proje kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçesindeki 354 üreticiye 29 bin 100 adet zeytin fidanı desteği verilecek. - DENİZLİ
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