Denizli Büyükşehir Belediyesi Çivril\'de ikinci lisanslı depoculuk tesisi açtı

Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde tamamladığı ikinci lisanslı depoculuk tesisini hizmete aldı. Türkiye'de ilk kez belediye desteği ile yapılan lisanslı depoların yaklaşık 250 milyon liraya mal olduğu belirtilirken, çiftçilerin artık ürünlerini ucuz bir şekilde elinden çıkarmak zorunda kalmayacağı vurgulandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinin ardından Çivril ilçesinde de yapımını tamamladığı ikinci lisanslı depoculuk tesisinin açılışı yapıldı. Borsa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhur İttifakı Çivril Belediye Başkan Adayı Gürcan Güven, STK temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan açılış konuşmasında ülkelerin gıda ve enerji arzı gibi hayati derecede önem taşıyan konularda tetikte olduğunu ifade etti. Bu kapsamda lisanslı depoculuğun ülkelerin ve şehirlerin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Zolan, özellikle hasat dönemlerinde fiyatların düştüğüne, ürünlerini depolayacak yeri olmayan çiftçilerin de düşük fiyattan ürünlerini satmak zorunda kaldığına dikkati çekti. Bu nedenle lisanslı depoculuğun çok çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Artık çiftçimiz ürününü ucuz bir şekilde elinden çıkarmak zorunda değil. Ürününün kalitesini koruyarak istediğinde satmak üzere depolayabileceği bir yeri var" dedi.

Tesis 250 milyon liraya mal oldu

Çiftçilerin lisanslı depoya getirdikleri ürünün bedelinin yüzde 75'i oranı karşılığında, Ziraat Bankası'ndan sıfır faizle nakit ihtiyacını karşılayabileceğini anlatan Başkan Zolan, "Biz ilk yola çıkarken kentimizin iki noktasında lisanslı depoculuk yapalım dedik. Çünkü biz Denizli'deki 19 ilçemizde hiçbir ayrım yapmadan, her yönde eşit hizmet etme noktasında gayret sarf ediyoruz. Çünkü biz insanlarımızı, şehrimizi seviyoruz. Bu tesisimizde de Çivril, Baklan, Çal, Bekilli, Çardak ve Bozkurt havzasının ürünleri depolanacak." Çivril ilçesine inşa ettikleri bu tesisle birlikte Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk tesisin birlikte maliyetinin yaklaşık 250 milyon lira olduğunu belirten Başkan Zolan, yatırımın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - DENİZLİ