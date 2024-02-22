Denizli Büyükşehir Belediyesi Ege\'nin İki Büyük Fuarına Ev Sahipliği Yapıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Ege'nin iki büyük fuarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Osman Zolan, Denizli'nin fuarlar şehri olması için birçok etkinlik ve fuar organizasyonu düzenlediklerini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin aynı gün başlayan Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF) 2014 ve tarım fuarına ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin adının fuarlarla da özdeşleştiğini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda düzenlenen EGEKAF ile tarım fuarı aynı gün kapılarını ziyaretçilerine açtı. EGEKAF'ın ardından tarım fuarının açılışına katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin tarım ve hayvancılıkta çok büyük imkanlara sahip olduğunu belirterek, "Denizli'miz sanayi ve ticarette olduğu gibi tarımda da güzel noktalara geldi" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği destekleri anlatan Başkan Zolan, lisanslı depoculuk, ceviz fidanı, tarım makinaları, tohum gibi 50'nin üzerinde destek projesi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bunları şov olsun, algı olsun diye değil, şehrimizde sürdürülebilir tarım ve hayvancılık yapılsın, üreticimiz daha çok üretsin ve kazansın diye yaptık" ifadelerini kullandı.
"Bu alanda çok zenginiz"
Fuarların çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Bugün şehrimiz çok güzel, şenlik havasında iki büyük fuara ev sahipliği yapıyor. Şehrimizde EGEKAF 2024 ve tarım fuarı gerçekleşiyor. Ege'yi kapsayan binlerce gencimiz, üreticimiz ve sektörün ileri gelenlerinin katıldığı fuarların Denizli'de olması çok kıymetli" dedi. Denizli'nin fuarlar şehri olması için birçok etkinlik ve fuar organizasyonu düzenlediklerini kaydeden Başkan Zolan, belediyecilik hizmetlerinin çok önemli olduğunu ancak bu güzel organizasyonların da şehre getirilip insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini işaret etti. Fuara katılanlara teşekkür eden Başkan Zolan, "Bu alanda çok zenginiz. Herkes en iyisini, en güzelini yapmak için gayret sarf ediyor. Ben emek veren herkese çok teşekkür ediyor, fuarımızın insanımıza güzellikler getirmesini, üretimi artırma noktasında katkı sağlamasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Osman Zolan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindekilerle fuarı gezdi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik verdiği desteklerin anlatıldığı standı da ziyaret eden protokol üyeleri bir süre fuarı gezerek vatandaşlara ve işletmelere "hayırlı fuarlar" diledi. - DENİZLİ
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