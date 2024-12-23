Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Mazot Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklarla boğuşan çiftçiler için mazot desteği başvurularını almaya başladı. Başvurular 6 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek ve kayıtlı çiftçilere belirli şartlarla mazot verilecek.

23.12.2024 16:02  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal destek projeleri kapsamında ekonomik zorluklarla boğuşan çiftçilerin maliyetlerini azaltacak mazot desteği başvurularını almaya başladı. 6 Ocak'a kadar sürecek başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından veya DESKİ ilçe hizmet birimlerinden yapılacak.

Tarım ve hayvancılıkta kaliteli ve yüksek ürün verimi elde edilebilmesi için birbiri ardına destek projeleri açıklayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ekonomik zorluklarla boğuşan, her geçen gün artan üretici girdi maliyetlerine karşı destek olmak amacıyla çiftçilere mazot desteği verecek. Müracaatların kabul edilmeye başlandığı ve 6 Ocak 2025'e kadar sürecek mazot desteğinden faydalanmak isteyen üreticiler, www.denizli.bel.tr adresinden online olarak veya Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) İlçe Hizmet Birimlerinden başvuru yapabilecek.

Başvuru şartları

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yapacak olan mazot desteğin şartları ise; "Başvuru yapacak olan üreticinin 2025 yılında yapacak olduğu üretime ait "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" kaydı olması gerekmektedir. Desteklemeden aynı hanede yaşayanlardan 1(bir) kişi yararlanacaktır. 2025 yılına ait ÇKS kaydında (kendi malı ya da kiralık) en fazla 20 bin m arazi bulunmalıdır. Her 5 bin m alan için 20 litre mazot desteği verilecektir. 5 bin m için; 20 litre, 5 bin 1 - 10 bin m için; 40 litre, 10 bin 1 - 15 bin m için; 60 litre, 15 bin 1 - 20 bin m için; 80 litre" olacağı açıklandı.

Başvuruların 6 Ocak 2025 tarihinde sona ereceği belirtilirken başvuru formuna ve detaylı bilgilere Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:26:37. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.