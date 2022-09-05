Denizli'de öğrenci kartlarının vize dönemi başladı - Son Dakika
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Denizli'de öğrenci kartlarının vize dönemi başladı

05.09.2022 14:29
Denizli'de öğrenci kartlarının vize dönemi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu "Denizli Öğrenci Kartı"nda vize dönemi başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu "Denizli Öğrenci Kartı"nda vize dönemi başladı. Kart sahibi öğrencilerin vize işlemlerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar yaptırmaları gerektiği duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartlarında vize dönemi başladı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Denizli Öğrenci Kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu çerçevesinde vize süreci başlayan Denizli Öğrenci Kartlarının son vize tarihinin ise 30 Eylül 2022 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 1 Ekim 2022 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.

Vize işlemleri için gerekli evraklar

Vize işlemleri için gerekli evraklar ise şu şekilde açıklandı: " 2022-2023 eğitim - öğretim yılına ait öğrenci belgesi (E-Devletten alınan öğrenci belgesi ve 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine ait bandrollü öğrenci kimlik kartı öğrenci belgesi yerine geçmektedir.) NOT: Doğum tarihi 2006 yılı ve üstü olan öğrencilerin nüfus cüzdanları ile gelmeleri yeterlidir."

Öğrenci Kartı çıkartmak için gerekli evraklar

İlk kez öğrenci kartı çıkartmak için gerekli evraklar ise şu şekilde açıklandı:

"2022-2023 eğitim - öğretim yılına ait öğrenci belgesi (E-Devletten alınan öğrenci belgesi ve 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine ait bandrollü öğrenci kimlik kartı öğrenci belgesi yerine geçmektedir.) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. NOT: Doğum tarihi 2006 yılı ve üstü olan öğrencilerin nüfus cüzdanları ve 1 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri yeterlidir."

Denizli Öğrenci Kartı'ndan yararlanabilenler

Denizli Öğrenci Kartı'ndan, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarından kayıtlı olup eğitim alan öğrenciler, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri (ders aşaması, tez aşaması dahil) lisansüstü ve doktora öğrencileri, mesleki eğitim müdürlükleri (çıraklık eğitim), açık öğretim fakültesi öğrencileri (2 yıllıklar 4 yıl, 4 yıllıklar 7 yıl öğrenci haklarından faydalanır.), mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri, askeri lise öğrencileri, polis meslek yüksek okulu öğrencileri ile 2022 yılında mezun olan lise öğrencilerinin 1 sene daha yararlanabileceği belirtildi. Ayrıca, açık öğretim lise ve açık ilköğretim öğrencilerinin SGK kaydı olmadığını gösteren belge ile öğrenci haklarından yararlanabileceği ifade edildi.

Denizli Öğrenci Kartı'ndan yararlanamayanlar

Denizli Öğrenci Kartı'ndan açık öğretim lise ve açık ilköğretim okullarında 13. dönemi dolduranlar ile açık öğretim fakültesi ve üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde eğitim alan için 4 yıllık, 4 yıllık bölümlerinde eğitim alanlar için 7 yılı aşanlar ve beklemeli öğrenciler, kaydını sildirmiş öğrenciler haklardan yararlanamazlar. Tömer öğrencileri, kurs öğrencileri, dershane öğrencileri, dil eğitim ve uygulama merkezi öğrencileri, üniversitede özel öğrenci statüsünde öğrenim görenler ile 2021 senesinde mezun olan lise öğrencilerinin de faydalanamayacağı ifade edildi.

Kart Dolum Merkezi'nde vize işlemleri yaptırabilinecek

Vatandaşların vize işlemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait; eski Özel İdare Binası karşısında bulunan Valilik Kart Dolum Merkezi, Bayramyeri Meydanı Kart Dolum Merkezi, Pamukkale Üniversitesi Kampüs Kart Dolum Merkezi (Son Durak 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren) ve Merkez Kapalı Spor Salonu yanında bulunan Kart Dolum Merkezi'nde vize işlemlerini yaptırabilecekleri belirtildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Eylül, Vize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de öğrenci kartlarının vize dönemi başladı - Son Dakika

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