Denizli, Ceviz Üretiminde Zirveye Yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Denizli, Ceviz Üretiminde Zirveye Yerleşti

Denizli, Ceviz Üretiminde Zirveye Yerleşti
12.08.2025 13:09  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli, 'Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme' projesi sayesinde 2024 yılında hem ceviz ağacı varlığında hem de yıllık ceviz üretiminde lider konuma yükseldi. Bu projeyle toplamda 590 bin 420 ceviz fidanı dağıtıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 8 yıl önce hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" projesi" hedefine ulaştı. Denizli ilk kez hem ceviz ağacı varlığında hem de yıllık ceviz üretiminde lider konuma yükseldi.

Denizli Ticaret Borsası öncülüğünde Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile 2017 yılında başlayan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" projesi hedefine ulaştı.

Denizli'yi lider konuma getiren ceviz dağıtımları kapsamında 2018 yılında 20 bin ceviz fidanı 6 ilçeye,

2019 yılında 132 bin ceviz fidanı 17 ilçeye, 2020 yılında 181 bin ceviz fidanı 18 ilçeye, 2021 yılında 48 bin ceviz fidanı 17 ilçeye, 2022 yılında 42 bin ceviz fidanı 17 ilçeye, 2023 yılında 52 bin ceviz fidanı 17 ilçeye, 2024 yılında 64 bin 420 ceviz fidanı 18 ilçeye ve 2025 yılında 51 bin ceviz fidanı 17 ilçeye olmak üzere il genelindeki 18 ilçede 8 bin 564 çiftçiye 37 bin 895 dekar alana dikilmek üzere 590 bin 420 adet sertifikalı chandler ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

2018 yılında ceviz üretiminde 8 bin 537 ton ile 3. sırada olan Denizli'de yapılan dağıtımlar sonucunda, 2024 yılında 22 bin 242 ton ile ilk kez 1. konuma yükseldi. 2023 yılında 15 bin 83 ton ile 4. sırada yer alan Denizli, olarak 2024 rakamlarına göre Denizli ilk kez hem ceviz ağacı varlığında hem de yıllık ceviz üretiminde liderliği ele geçirdi. 2018 yılında meyve veren ceviz ağacı varlığında 503 bin 709 ile 2. iken, 2024 yılında meyve veren ağaç sayısında 1 milyon 114 bin 189 ile ilk kez 1. konuma yükseldi.

"Denizli ceviz üretiminde zirveye yerleşti"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili; "Dağıtımlar sonucunda hedefe ulaşmak bizleri ve üreticilerimizi gururlandırmıştır. Birlikte yol aldığımız kurumlarımızı kutluyorum. Bu ülkenin çiftçisi üreticisi varken, dışarıdan ceviz ithal edilmesi insanın zoruna gidiyordu. 8 yıl önce başlayan projeyle ceviz üretiminde Denizli zirveye yerleşti. Projeye başlarken bu hedefle yola çıkmıştık. Bu vizyonun oluşmasında, ufkumuzu açan Bakanımız Nihat Zeybekci'ye teşekkür etmeden geçemem; çok teşekkür ediyorum. Meyve vermeye başlayacak ceviz varlığımızla rakamlar daha da yukarılara çıkacaktır. 590 bin dağıtım gerçekleştirdik ancak talep olması halinde dağıtımları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli, Ceviz Üretiminde Zirveye Yerleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:12:40. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli, Ceviz Üretiminde Zirveye Yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.