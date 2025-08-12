DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 8 yıl önce hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" projesi" hedefine ulaştı. Denizli ilk kez hem ceviz ağacı varlığında hem de yıllık ceviz üretiminde lider konuma yükseldi.

Denizli Ticaret Borsası öncülüğünde Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile 2017 yılında başlayan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" projesi hedefine ulaştı.

Denizli'yi lider konuma getiren ceviz dağıtımları kapsamında 2018 yılında 20 bin ceviz fidanı 6 ilçeye,

2019 yılında 132 bin ceviz fidanı 17 ilçeye, 2020 yılında 181 bin ceviz fidanı 18 ilçeye, 2021 yılında 48 bin ceviz fidanı 17 ilçeye, 2022 yılında 42 bin ceviz fidanı 17 ilçeye, 2023 yılında 52 bin ceviz fidanı 17 ilçeye, 2024 yılında 64 bin 420 ceviz fidanı 18 ilçeye ve 2025 yılında 51 bin ceviz fidanı 17 ilçeye olmak üzere il genelindeki 18 ilçede 8 bin 564 çiftçiye 37 bin 895 dekar alana dikilmek üzere 590 bin 420 adet sertifikalı chandler ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

2018 yılında ceviz üretiminde 8 bin 537 ton ile 3. sırada olan Denizli'de yapılan dağıtımlar sonucunda, 2024 yılında 22 bin 242 ton ile ilk kez 1. konuma yükseldi. 2023 yılında 15 bin 83 ton ile 4. sırada yer alan Denizli, olarak 2024 rakamlarına göre Denizli ilk kez hem ceviz ağacı varlığında hem de yıllık ceviz üretiminde liderliği ele geçirdi. 2018 yılında meyve veren ceviz ağacı varlığında 503 bin 709 ile 2. iken, 2024 yılında meyve veren ağaç sayısında 1 milyon 114 bin 189 ile ilk kez 1. konuma yükseldi.

"Denizli ceviz üretiminde zirveye yerleşti"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili; "Dağıtımlar sonucunda hedefe ulaşmak bizleri ve üreticilerimizi gururlandırmıştır. Birlikte yol aldığımız kurumlarımızı kutluyorum. Bu ülkenin çiftçisi üreticisi varken, dışarıdan ceviz ithal edilmesi insanın zoruna gidiyordu. 8 yıl önce başlayan projeyle ceviz üretiminde Denizli zirveye yerleşti. Projeye başlarken bu hedefle yola çıkmıştık. Bu vizyonun oluşmasında, ufkumuzu açan Bakanımız Nihat Zeybekci'ye teşekkür etmeden geçemem; çok teşekkür ediyorum. Meyve vermeye başlayacak ceviz varlığımızla rakamlar daha da yukarılara çıkacaktır. 590 bin dağıtım gerçekleştirdik ancak talep olması halinde dağıtımları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ