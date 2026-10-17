Denizli\'de 2026 bitki sağlığı toplantısı zirai mücadele programlarını ele aldı

Denizli'de 2026 yılı bitki sağlığı çalışmaları değerlendirilirken zirai mücadele, bitki hastalıkları ve zararlılarla mücadele ile erken uyarı sistemleri ele alındı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, 2026 Yılı Bitki Sağlığı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arzu Şengün ile ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personel katıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2026 üretim sezonunda il genelinde yürütülen zirai mücadele çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda hastalık ve zararlılarla mücadele faaliyetleri, tahmin ve erken uyarı sistemleri, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele, bitki karantinası ve sürvey çalışmaları ile B-Reçete uygulamaları ele alındı.

Üreticiler bilgilendirildi

Sahada karşılaşılan bitki sağlığı sorunları, entegre mücadele uygulamaları, bitki koruma ürünlerinin kullanımı ve denetimleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca il genelindeki mücadele programlarının etkinliğinin artırılması, teknik uygulamalarda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve üreticilerin doğru zamanda bilgilendirilmesi konuları değerlendirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin emeğini korumak ve tarımsal ürünlerin güvenilirliğini artırmak amacıyla hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmalarının bilimsel ve çevreye duyarlı yöntemlerle sürdürüldüğünü bildirdi.