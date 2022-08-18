Usta aşçılar sınavla belirlendi - Son Dakika
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Usta aşçılar sınavla belirlendi

18.08.2022 14:22
Usta aşçılar sınavla belirlendi

Denizli'de 3 hafta boyunca toplamda 115 saat aşçılık eğitimi alan kursiyerler için sınav düzenlendi.

Denizli'de 3 hafta boyunca toplamda 115 saat aşçılık eğitimi alan kursiyerler için sınav düzenlendi. 40 dakikada Türk ve dünya mutfağından farklı yemekleri yapan kursiyerler, aşçılık belgesi almaya hak kazandı.

Denizli'de aşçı adayları Türk ve dünya mutfağından 40 dakikada yaptıkları yemek çeşitleriyle sınava girdi. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurs bitirme komisyon üyelerine sunum yapan kursiyerlerden 18'i sınavı kazanarak aşçılık belgesi almaya hak kazandı. Milli Eğitim Müdürlüğü denetiminde aşçılık yapmak isteyenler veya işyeri açmak isteyenler için özel Paradigma Dil ve Meslek Kursu çatısı altında, mutfak danışmanı Uğur Ulutürk, gözetiminde üç hafta toplam 115 saat aşçılık eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kursiyer için uygulamalı yemek yapma yarışması düzenlendi. 18 kursiyer 40 dakikada Türk ve dünya mutfağından farklı yemekleri yaparak Ali Demir başkanlığındaki kurs bitirme komisyon üyelerine sunum yaptı. Yemek yapılışı, lezzet, tabaklama, hijyen ve görsellik kategorilerinde puan alan kursiyerlerden 18'i sınavı başarıyla geçerek iş yeri açma ve iş bulmada kullanabilecekleri aşçılık belgesi almaya hak kazandı.

Eğitimi ve sınavı başarıyla bitiren 18 kursiyer için önümüzdeki günlerde sertifika töreni düzenlenecek. Kursiyerlere eğitim veren mutfak danışmanı Uğur Ulutürk, 4. Seviye aşçılık kurs bitirme sınavının başarıyla yapıldığını söyledi. Aşçılık mesleğinin son yıllarda çok fazla ilgi görmeye başladığını anlatan Uğur Ulutürk, "Yapılan sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan kursiyerler bu belgeler ile işyeri açma ve kamu kurumu sınavlarına aşçı mesleğinde katılma hakkı gibi birçok sosyal haklar elde ederek, iş arama ve iş başvuranında öne çıkar hale geliyorlar. Kursiyerlerimiz üç hafta toplamda 115 saat süren bir eğitim programını tamamlayarak sınava girme hakkı kazandı. Türk ve dünya mutfaklarından temel bilgilerle dolu bu eğitimi bitiren kursiyerler için uygulamalı sınavda yapıldı. Sınavı 18 kursiyerimiz kazandı. Belge almaya hak kazandı. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle kursiyerlerimize belgelerini de teslim edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Usta aşçılar sınavla belirlendi - Son Dakika

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