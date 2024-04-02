Denizli\'de Bağlarda Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Devam Ediyor

Ekonomi

Denizli'de ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan ve kazançlı ürün elde edilebilmesi için bağlarda salkım güvesine karşı başlatılan biyoteknik mücadele bu yılda devam ediyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü "Bağ Alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Benimsetilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Buldan ve Sarayköy ilçelerinde toplamda 2 bin 250 dekar alanda feromon tel asım uygulaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Naciye Kapukıran, Sarayköy İlçe Müdürü Ayhan Gümen, Buldan İlçe Müdürü Serdal Uğur, il ve ilçe müdürlüğü teknik personeli, firma yetkilileri ve üzüm üreticileri katıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan, kazançlı üretici, temiz ürün ve sağlıklı tüketici hedeflenildiği bu uygulama kapsamında Buldan ilçesi Doğan mahallesi 750 dekar bağ alanında ve Sarayköy ilçesi Tepeköy, Tosunlar ve Köprübaşı mahallelerinde 1500 dekar bağ alanında olmak üzere toplamda 2 bin 250 dekar alanda feromon yayıcı tel asımı yapıldı. - DENİZLİ