Denizli\'de Bağlarda Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Devam Ediyor

Denizli'de ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan ve kazançlı ürün elde edilebilmesi için bağlarda salkım güvesine karşı başlatılan biyoteknik mücadele bu yılda devam ediyor.
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü "Bağ Alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Benimsetilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Buldan ve Sarayköy ilçelerinde toplamda 2 bin 250 dekar alanda feromon tel asım uygulaması gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Naciye Kapukıran, Sarayköy İlçe Müdürü Ayhan Gümen, Buldan İlçe Müdürü Serdal Uğur, il ve ilçe müdürlüğü teknik personeli, firma yetkilileri ve üzüm üreticileri katıldı.
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan, kazançlı üretici, temiz ürün ve sağlıklı tüketici hedeflenildiği bu uygulama kapsamında Buldan ilçesi Doğan mahallesi 750 dekar bağ alanında ve Sarayköy ilçesi Tepeköy, Tosunlar ve Köprübaşı mahallelerinde 1500 dekar bağ alanında olmak üzere toplamda 2 bin 250 dekar alanda feromon yayıcı tel asımı yapıldı. - DENİZLİ
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İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.
Siirt ve çevresinde tarım sektörü için hayati öneme sahip olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son zamanlarda sağanak şeklinde yağan yağışlar, çiftçilere umut oldu. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini belirterek, bahar yağmurunun tarım ürünlerinin gelişmesini sağlayacağını ifade etti. Yağan yağmurların tarımsal ürünlere faydalı olacağı umuduyla, çiftçiler bereketli ve verimli bir yıl geçirmeyi umuyor.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. GEKA, Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlamıştır. Ajans, uluslararası rekabetçiliği artırmak, turizm hareketliliğini yaymak, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak ve sosyal riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.
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