Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu

01.05.2022 13:53
Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarında yoğunluk oluşturdu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarında yoğunluk oluşturdu. Kent merkezinde ki kalabalıktan dolayı esnaflar bayram havası yaşadı.

Pandemiyi geride bırakan vatandaşlar, Ramazan bayramı için alışverişe çıkarken kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Bayramda ziyarete gidecek ve misafir ağırlayacak olan vatandaşlar, alışverişlerini son günlere bırakınca kentin birçok noktasında yoğunluk oluştu. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bayram öncesi en yoğun günlerini yaşıyor. Pandemi etkisi altında kalmadan yaşanacak bu bayram havasını özlediklerini dile getiren kıyafet dükkanı sahibi esnaf Yıldırım Alaş, "Korona virüsten bu yana güzel bayram göremedik. Ama bugün bulvarımızda yaşanan yoğunluk şimdiden bize bayram gibi geldi. Fiyatlarda ellimizden geldiği kadar indirim yapmaya çalıştık. Çünkü alışverişte olan kabalığı özledik. Kıyafet sektöründe ise fiyat artışları olmasına rağmen elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu

YORUMLAR
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Denizli, Bayram, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu - Son Dakika


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