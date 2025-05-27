Denizli'de Deri Sektöründe Markalaşma Başarıöyküsü - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Deri Sektöründe Markalaşma Başarıöyküsü

Denizli\'de Deri Sektöründe Markalaşma Başarıöyküsü
27.05.2025 09:50
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2000'li yıllardaki krizlere rağmen Halil İbrahim Şahan, deri sektöründe markalaşarak büyüdü.

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 2000'li yıllardan sonra kapanan birçok işletmenin aksine, deri sektöründe markalaşmaya giden Denizlili girişimci, ihracatla büyüyerek onlarca kişiye istihdam sağladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi, 1980'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'nin deri konfeksiyon üretim merkezlerinden biriydi. Ancak 2000'li yılların başında sektör peş peşe gelen ekonomik krizlerle sarsıldı, birçok işletme kepenk indirdi. Bu zor dönemde, Suçatı'da deri mont üretimi yapan Halil İbrahim Şahan da krizden nasibini aldı. Ancak O, çoğu meslektaşının aksine üretimi durdurmak yerine, radikal bir karar alarak markalaşma yoluna gitti. Oluşturduğu markala yola çıkan Şahan, ürünlerini dijital kanallar üzerinden pazarlamaya başladı.

Kısa sürede İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldı. Bugün 30'a yakın kişiye istihdam sağlayan şirket, hakiki kuzu derisinden ürettiği mont, ceket, etek, pantolon ve yelekleri Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor.

"El emeği ve kaliteyle fark attık"

Markalaşma sürecinde kalite ve el işçiliğinden taviz vermeyen girişimci Şahan, ürünlerinin büyük bölümünü kendilerinin tasarladığını söyledi. Her bir parçanın hakiki deri ve el emeğiyle üretildiğini anlatan Şahan, "İnternetten satış modellerinin gelişmesiyle sektör artık krizlere karşı daha dayanıklı hale geldi" dedi.

Teknolojinin her alanda etkisini artırdığına dikkat çeken Şahan, deri giyim üretiminin yapay zekadan etkilenmeyecek alanlardan biri olduğunu savunarak, "Yaptığımız iş yoğun el emeği ve insan dikkati gerektiriyor. Bu yüzden işimizin geleceğinden endişe duymuyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Acıpayam, denizli, İhracat, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Deri Sektöründe Markalaşma Başarıöyküsü - Son Dakika

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