Denizli'de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli'de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı

Denizli\'de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı

Denizli'de, AB hedefleri doğrultusunda dijital ve yeşil dönüşüm için çalıştay düzenlenecek.

01.02.2025 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Denizli Sanayi Odası (DSO) Bilişim Komisyonu işbirliğinde sanayide "Yeşil Mutabakat" ve "Dijital Geçiş" hedefleri doğrultusunda ikiz dönüşümü başarılı kılmanın yolları düzenlenecek çalıştayda ele alınacak.

Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda, DSO Bilişim Komisyonu ortaklığı, MEXT Teknoloji Merkezi iş birliği ve AB Türkiye Delegasyonu desteği ile "Avrupa Birliği Perspektifinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" 4 Şubat 2025 Salı günü saat 09.30'da Denizli Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek.

Bu özel etkinlik Avrupa Birliği'nin "Yeşil Mutabakat" ve "Dijital Geçiş" hedefleri doğrultusunda, Denizli sanayisini geleceğe taşımak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla tasarlandı. Çalıştay, sektörlerin geleceğini yeniden inşa eden teknolojilerle tanışmak, fark oluşturacak çözümler üretmek ve iş birliği ağını genişletmek için önemli bir fırsat sunacak.

MEXT Teknoloji Merkezi moderatörlüğünde yapılacak çalıştayda, sanayicilere sanayide ikiz dönüşüme yönelik teknolojik çözümler ve fırsatları keşfetme imkanı oluşturulacak. Dijital dönüşüm, yeşil teknolojiler ve inovasyon alanlarında değerli bilgiler paylaşılacak, sürdürülebilir çözümler geliştirme hakkında fikir alışverişi yapılacak. Çalıştayda, bilişim firmaları ve sanayiciler arasında iş birliği fırsatları ile ikiz dönüşüm kapsamında belirlenen konu başlıkları, yuvarlak masalarda konuşulacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, denizli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:38:18. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.