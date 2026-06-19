Denizli'de Emlak Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Denizli'de Emlak Semineri Düzenlendi

Denizli\'de Emlak Semineri Düzenlendi
19.06.2026 14:37
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DTO, emlak alanındaki güncel yasal düzenlemeleri ve cezai yaptırımları ele aldı.

Denizli Ticaret Odası tarafından düzenlenen seminerde emlak piyasasındaki güncel yasal düzenlemeler, yeni uygulamalar ve taşınmaz ilan platformlarına yönelik cezai yaptırımlar ayrıntılarıyla ele alındı. Başkan Erdoğan, "Bu işi yapan arkadaşlarımızın daha bilgili daha bilinçli olabilmesi için, dijitalleşmeye daha hızlı uyum sağlayabilmeleri için ve uygulayabilmeleri için eğitim gerçekleştireceğiz" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO), emlak sektöründeki güncel gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri ele almak amacıyla "Gayrimenkul Alım Satımı, Finansal Okuryazarlık ve Taşınmaz İlan Platformları Hakkında Cezai Hükümler" başlıklı bir bilgilendirme semineri düzenledi. DTO konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, sektör temsilcileri ve oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Seminerde, gayrimenkul alım satım süreçleri, finansal okuryazarlık ve taşınmaz ilan platformlarına yönelik getirilen yeni düzenlemeler ile bu kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Sektördeki güncel gelişmelerin ve yeni uygulamaların aktarıldığı etkinlikte, katılımcıların merak ettiği sorular da yanıt buldu. Etkinlikte alanında uzman isimler sunumlarıyla yer aldı.

Toplantıda konuşan Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, her gün farklı sektörlerde eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Her gün farklı sektörlerde eğitim ve bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de gayrimenkul ve alım satımda finansal okur yazarlık noktasında Bakanlıktan gelen bu işin üstatları sektörümüze bilinçlendirecek. Gayrimenkul yatırım anlamında hem kişisel hem firmalar acısından, şehir acısından çok önemli. Bu işi yapan arkadaşlarımızın daha bilgili daha bilinçli olabilmesi için, dijitalleşmeye daha hızlı uyum sağlayabilmeleri için ve uygulayabilmeleri için eğitim gerçekleştireceğiz. Eğitimimize katılım baya yoğun. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde olduğu gibi bu etkinlikte de katılım çok güzel. Üyelerimiz biler için çok önemli ve değerli. Her gün sahada üyelerimizle beraberiz. Üyelerimizde yapılan etkinlerde verilen emeği ve hizmeti görüyor ve katılım sağlayarak bu emeğe karşılık veriyor ve bizim yanımızda oluyor. Bizim amacımız sektör çeşitliliğini artırmak ve sektördeki üyelerimizi daha iyi konuma taşımak. Bizler çalışmalarımızı takım ruhuyla yapıyoruz ve bu salandaki herkes bu ekibin bu takımın birer üyesi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ersan Öz, Ekonomist Selçuk Gülten, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Oğuzhan Yavru ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcısı Onur Ünlütürk, kendi uzmanlık alanlarına dair önemli paylaşımlarda bulunarak sektöre yön verecek yeni uygulamaları anlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Denizli, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Emlak Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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