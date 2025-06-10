Denizli'de Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Destek Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Destek Projesi Başladı

Denizli\'de Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Destek Projesi Başladı
10.06.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
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Denizli'de engelli bireyler ve eski hükümlüler için kendi işini kurma projelerine hibe desteği sağlanacak. Projeler, e-Devlet üzerinden başvurularla kabul edilecek ve destekleme kapsamı genişletildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüler için başlayan proje Başvurularının 27 Haziran'da sona ereceği duyuruldu.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına yönelik projelere hibe destek sağlanıyor. Engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projeler ile engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak projeler destekleniyor.

Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumu, destek teknolojileri, korumalı işyeri desteği ve kendi işini kurma projelerinde engellilere ve eski hükümlülere yapılan desteğin kapsamında genişlemeye gidildiğini belirtti. Bu dönemde ilk kez hayata geçirilen "Destekli İstihdam Projesi" ile birlikte, engelli bireyler ve eski hükümlülerin istihdamına yönelik desteklerin kapsamı genişletildi. Yeni başlatılan Destekli İstihdam Projesi ile özellikle otizmli, down sendromlu, zihinsel ve ruhsal engelli bireyler ile serebral palsili vatandaşlara yönelik istihdam projesi hazırlayan iş yerlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu sayede istihdam imkanlarının artırılması ve sosyal tarafların bu alandaki faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Engelli vatandaşlar, kendi işlerini kurmaya yönelik projelerini yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak yapabilecek. Elden ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Eski hükümlüler ise projelerini, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla ulaştırabilecek. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları da projelerini hazırlayarak elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

Çalışma ve İş Kurumundan yapılan açıklamada, işgücü piyasasında eski hükümlü ve engelli vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından biri olan mesleksizliğin, kendi işini kurma projeleri ile giderilebilir olduğunu dile getirilerek; "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 580 bin TL'ye kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 435 bin TL'ye kadar hibe desteği veriyoruz. Korumalı işyeri desteği kapsamında ise 720 bin TL'ye kadar destek veriyoruz. Hazırlanan projeler her yıl Haziran ve Aralık ayında Denizli İi Müdürlüğüne teslim ediliyor. Haziran ayı başvuruları 27 Haziran 2025'te sona eriyor" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Destek Projesi Başladı - Son Dakika

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