Denizli'de basit usulden gerçek usule geçiş esnafa anlatıldı

22.01.2026 11:07  Güncelleme: 11:09
Denizli Defterdarlığı ve Esnaf Odası iş birliğiyle düzenlenen seminerde, basit usulden gerçek usule geçiş süreci ve vergi yükümlülükleri detaylı bir şekilde anlatıldı. 2026'dan itibaren bazı meslek gruplarının uygulanacak düzenlemeleri üzerine bilgilendirme yapıldı.

Denizli Defterdarlığı ile Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde, Denizli'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar temsilcilerine yönelik "Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Basit usulde vergilendirilen binlerce esnafı doğrudan ilgilendiren düzenleme, Denizli'de düzenlenen seminerle tüm yönleriyle ele alındı. Seminerde, 9 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan 10380 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin uyması gereken vergi yükümlülükleri, belge düzeni ve dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Vergi ve belge düzeni detaylandırıldı

Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda; gerçek usule geçişle birlikte esnafın defter tutma yükümlülüğü, fatura ve belge düzeni, beyanname süreçleri ile vergi sorumluluklarında meydana gelecek değişiklikler örneklerle aktarıldı. Uygulamanın hem mali hem de idari sonuçları hakkında katılımcıların soruları yanıtlandı.

Hangi esnaf gerçek usule geçecek?

Yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde, mahalleye dönüşen belde belediyeleri ve köylerden nüfusu 2 binin üzerindeki mahallelerde faaliyet gösteren bazı meslek grupları gerçek usulde vergilendirilecek. Düzenlemeyle kapsam içine giren meslek gurupları ise şunlar; "Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alım-satımı yapanlar, inşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar, motorlu taşıtların bakım ve onarım işleri ile uğraşanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler, nüfusu 30 binin üzerindeki tüm ilçelerde Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar."

Amaç mağduriyetlerin önüne geçmek

Seminerin, esnafın yeni vergi sistemine uyum sürecinde bilgi eksikliğinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve mükelleflerin yükümlülüklerini zamanında ve doğru şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla düzenlendiği vurgulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

