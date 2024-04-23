Denizli\'de Fırtına ve Yağış Papaz Eriği Üreticilerini Vurdu

Ekonomi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin önemli tarım ürünlerinden olan Papaz eriği üreticilerini fırtına vurdu. Hasada sayılı günler kala etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle erik rekoltesi ve kalitesinde büyük zarar oluştu.

Yurt için ve yurt dışı pazarlarda gösterilen ilgi nedeniyle Denizli'nin Pamukkale, Sarayköy ve Buldan ilçeleri başlata olmak üzere kent genelinde üretimi yapılan Papaz eriği, geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve yağıştan olumsuz olarak etkilendi. Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde 450 ağaçlık erik bahçesi kuran Yasin Özbay'ın ürünleri fırtına ve yağmurdan büyük zarar gördü. 14 dönüm tarlasındaki ağaçlardan 2 hafta sonra hasat yapmaya hazırlanan Öztürk, fırtınanın ürünlerini dökmesi ve dalda kalanların ise kalitesini etkilenmesinden dolayı mağdur olduğunu belirtti.

Hasada günler kala yaşanan afetin rekolte ve kaliteyi çok düşürdüğünü belirten çiftçi Yasin Özbay, ""10 yıl önce Kocadere köyündeki 14 dönüm arazime Papaz eriği diktim. Bu yılki ürünlerimiz hasat edilecek hale gelmişti. Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen yağmur ve şiddetli fırtınanın etkisiyle eriklerin büyük bölümü zarar gördü ve mahsulüm yerlere döküldü. Hasada 1 hafta – 10 gün kala yaşanan bu afet edeniyle oluşan zararımızla ilgili olarak gerekli yerlere müracaatımı yaptım. İlçe Tarım Müdürlüğünden gelip hasar tespiti yaptılar. Gerekli araştırma ve incelemeleri yaptıktan sonra zararımın bir bölümünün karşılanabilmesi için tutanaklar tutulacağı ve bu raporların tarım bakanlığına bildireceklerini söylediler. Bu yıl ekonomik sıkıntılardan dolayı TARSİM yaptıramamıştık. Ben ve benim gibi mağdur birçok çiftçi var, sigorta yaptıramayan. Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinden dolayı bu yıl sigorta yaptırmamıştım. Sigorta olmadığından dolayı zararımızın karşılanması konusunda da sıkıntılar var. Sadece ben değilim mağdur olan, benim gibi olan başkaları da var. Yetkililerin bizim durumumuzda onların sesini duymasını işitiyoruz. Şuan fırtına ve yağmur zararı sadece erikte var. Kayısı, ayva ve narda meyve dönüşümü henüz başlamadığı için onlarda her hangi bir sorun yok. Bakanlığımızın sesimizi duymasını ve mağduriyet konusunda bize yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

"Dökülen erillerin satılma ihtimali yok"

Her bir ağaçtan kilolarca eriğin döküldüğünü kaydeden Özbay, "Bahçemde 450 ağacım var. Ortalama her ağaçtan 10 ila 15 kilo eriğimiz yerlere döküldü. Burada yaklaşık 3-4 ton civarında kaybımız ve 400 bin TL civarında zararımız var. Yere dökülen erikler hiçbir işe yaramayacak. Bunları toplatıp ya tüketebilecek yerlerde bağışlayacağız ya da eşe dosta götürüp yiyin diyeceğiz. Halimiz çok kötü. Çiftçilik kolay yapılmıyor, ağaçlar kolay yetişmiyor. 10 yılda büyüttük ama böyle afetler yaşanınca emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bir yıl yağmur, bir yıl dolu, bir yıl don vuruyor. Çiftçinin hali bu, şimdi bize yardım edilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ