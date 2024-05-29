Denizli'de 'Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de 'Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar' Projesi Devam Ediyor

Denizli\'de \'Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar\' Projesi Devam Ediyor

Denizli'de hayata geçirilen 'Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar' projesi kapsamında haftada 2 gün eğitim alan 200 kadın, şeflerden öğrendikleriyle üretim yapmak için gün sayıyor. Proje kapsamında dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve maddi sıkıntı yaşayan kadınlara ücretsiz olarak yemek ve pastacılık eğitimi veriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projede kadınlara gastronomi eğitimi verilmeye devam ediyor.

29.05.2024 11:21
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hayata geçirilen 'Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar' projesi kapsamında haftada 2 gün, eğitim alan 200 kadın, şeflerden öğrendikleriyle üretim yapmak için gün sayıyor.

Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar projesi kapsamında dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve maddi sıkıntı yaşayan 18-45 yaş aralığındaki kadınlara ücretsiz olarak haftada 2 gün yemek ve pastacılık eğitimi verilmeye devam ediyor. Projeye başvuru yapan 200 kadına şefler tarafından eğitim verilmeye devam ediyor. Kadın kursiyerlere şef Nahide Erkan tarafından spangle ve keşkül eğitimi, şef Ali Sazkaya tarafından da açma ve poğaça yapım eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında kadınlara gastronomi eğitimi verilmeye devam ettiğini söyleyen şef Nahide Erkan, "Hazırladığımız proje kapsamında 30 dezavantajlı kadına eğitim verecektik. Talep çok geldi, 200 kadınımız başvuru yaptı. Şartları tutan ders saatleri uyan 100 kadınla eğitime başladık. Kurslarımız üç haftadan bu yana devam ediyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri eğitime devam ediyoruz" dedi.

Tatlı ve yemek eğitimleri veriliyor

Proje tarafından verilen ücretsiz eğitimlerde konusunda uzman şeflerin kadınlara uygulamalı olarak pasta, tatlı ve yemek yapımının püf noktalarıyla ilgili olarak uygulamalı eğitimler verdiğini hatırlatan Erkan, "Projemizin içeriği 'Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar', gastronomi anlamında evinde pastadır, börek, sarma, yemek ve pasta üzerine eğitim aldırıp, ev ekonomilerine katkı sağlamaktı amacımız. Birlik, beraberlik alımlar satımlarla yine insanların cebini düşünün faaliyet olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızın özgüven kazanacağı bir kurstur. Kursiyerlerimiz üç haftada büyük değişiklikler yaşadı. Bu hafta özellikle keşkül yaptık. Keşkülü fukara yaptık. Spangle yaptık. Şuan mayalı poğaçalar yapmaktayız. Kursiyerlerimiz için menüleri insanların günlük hayatta kullanıp, kolayca yapabilecekleri ürünlerden belirliyoruz" dedi.

"Her hafta yeni şeyler öğreniyoruz"

'Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar' projesine devam eden kursiyer Sıdıka Nur Kaya ise "Bir süredir evde tatlı, pastalar yapmaya başladım. Nahide hanımın kursuna da yeni şeyler öğrenmek için kendimi geliştirmek için başladım. Üç haftadır kursa geliyorum. Burada hem yeni arkadaşlar edindik, hem de çok güzel eğitimler alıyoruz. Farklı tatlı çeşitlerini öğrendik. Pastacılık eğitimi aldık. Her hafta yeni bir şeyler öğrenerek yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de 'Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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