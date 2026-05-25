Denizli'de 'Göz Hakkı' Uygulaması
Denizli'de 'Göz Hakkı' Uygulaması

25.05.2026 10:17
'Göz hakkı' ile pazarcılar, ücretsiz ürün sunarak alışveriş deneyimini daha sosyal hale getiriyor.

Denizli'nin Mehmetçik Mahallesi Demokrasi Meydanı Pazaryerinde tezgah açan pazarcı esnafı, alışılmışın dışında bir uygulamayla vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazar girişlerinde ve tezgah önlerinde bulunan iki ayrı sepette yer alan ürünler, "göz hakkı" anlayışıyla ücretsiz olarak vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, tezgahların önünde bulunan sepetlerdeki meyve ve sebzelerden dilediklerini alarak tadına bakabiliyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği uygulama, pazarda sıcak ve samimi görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Vatandaşların ürünleri deneyerek alışveriş yapmasının hem güven oluşturduğunu hem de bereket getirdiğini belirten Mehmet Genç, yıllardır esnaflık kültüründe yer alan "göz hakkı" geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti. Mehmet Genç, pazarcılığın sadece satış yapmak olmadığını belirterek, "Biz burada sadece ürün satmıyoruz. İnsanlarla sohbet ediyor, onların memnuniyetini önemsiyoruz. Tezgahın önüne koyduğumuz sepetlerdeki ürünleri isteyen herkes alıp tadına bakabiliyor. Bu bizim kültürümüzde var. Eskiden büyüklerimiz buna 'göz hakkı' derdi. Biz de bu geleneği sürdürmek istiyoruz" dedi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Özellikle doğal ve taze ürünlerin tadına bakma imkanı bulduklarını söyleyen vatandaşlar, pazarcı esnafının bu yaklaşımının güven verdiğini ifade etti. Bazı vatandaşlar çocuklarının da ürünleri severek tükettiğini belirterek uygulamanın örnek olması gerektiğini söyledi.

Pazarcı esnafının sergilediği bu dayanışma ve paylaşım kültürü, alışverişin ötesinde sosyal bir ortam oluşturuyor. Demokrasi Meydanı Pazaryeri'nde sürdürülen "göz hakkı" standı uygulaması, hem vatandaşların hem de diğer pazarcı esnafının dikkatini çekmeye devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

