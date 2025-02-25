Denizli’de Kent Market Açıldı, Manisa’nın Halk Mandıra Ürünleri Raflarda - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli’de Kent Market Açıldı, Manisa’nın Halk Mandıra Ürünleri Raflarda

Denizli’de Kent Market Açıldı, Manisa’nın Halk Mandıra Ürünleri Raflarda

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kent Market, uygun fiyatlı gıda ürünleri sunarak Denizlililere hizmet vermeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mandıra ürünleri de bu markette yer alacak, böylece iki şehir arasında dayanışma ve ekonomik iş birliği güçlendirilecek.

25.02.2025 13:27  Güncelleme: 13:33
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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Market, uygun fiyatlı ve kaliteli gıda ürünlerini Denizlililerle buluşturmak amacıyla hizmete açıldı. Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu projeye Manisa'dan dayanışma eli uzattıklarını belirterek, Kent Market raflarında Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Mandıra ürünlerinin yer alacağını müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı süt ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla kurulan Halk Mandıra, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin halka sağlıklı ürünleri uygun fiyatla sunmak için hayata geçirdiği Kent Market'in raflarında yerini aldı. Halk Mandıra tarafından üretilen süt, peynir çeşitleri, tereyağı ve diğer süt ürünleri, Denizlili tüketicilere de ulaşarak halkın sağlıklı ve yerli ürünlere erişimini kolaylaştıracak. Böylelikle üretici de desteklenerek bölge ekonomisine de katkı sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte katıldığı Kent Market'in önceki gün yapılan açılışına; CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ortak proje üreteceğimiz ilk adım Kent Market"

Kent Market açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu projelerin, kentler arası dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, "Kent Market'in açılmasında iki önemli husus var. Birincisi, Kent Market'in içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mandırası'nın ürünlerinin yer almasıdır. Komşu iki şehir bugüne kadar hiçbir şekilde ortak hizmet anlayışına kavuşmamış, ortak bir projeye imza atmamış. Bu vizyonundan dolayı Nuri Başkanımı çok tebrik ediyorum. İki şehrin kardeş olduğu ve ortak proje üreteceğimiz ilk adım Kent Market'tir, bundan sonra da devam edecektir. Kent Market'te, Halk Mandıra'nın ürünleri ile Denizlili vatandaşlarımızın mutfağına sağlıklı ve uygun fiyatlı seçenekler sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

"İki kardeş gibi olduk"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Market'in açılışında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kurulan iş birliğine vurgu yaparak, "Ferdi Başkan'a hem destekleri için hem de bu ortak çalışma için teşekkür ediyoruz. Ferdi Başkan ile artık iki kardeş gibi olduk. Her başımız dara düştüğünde karşılıklı olarak ortak dayanışmayı geliştirebiliyoruz. Bugün bizimle olan Manisa Belediye Başkanımızın bize uzattığı dayanışma eli ile birlikte yapmış olduğumuz iş birliği sayesinde Kent Marketlerimizde mandıra ürünlerimizi Manisa Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla temin edeceğiz" dedi.

Manisa ve Denizli arasındaki bu iş birliği, ilerleyen süreçte farklı projelerle daha da genişletilecek. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Denizli, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli’de Kent Market Açıldı, Manisa’nın Halk Mandıra Ürünleri Raflarda - Son Dakika

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