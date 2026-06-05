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Denizli'de Medya Eğitimi

Denizli\'de Medya Eğitimi
05.06.2026 11:08
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Denizli'de yapay zeka ve dijital medya konularında kapsamlı eğitimler düzenledi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği destekli "Medya Özgürlüğüne Destek – Güçlü Dayanışma, Güçlü Medya" projesi kapsamında düzenlediği bölge eğitimlerinin ikinci durağı olan Denizli'de, gazeteciler yapay zeka, dijital medya, içerik üretimi ve mesleki dayanışma başlıklarında kapsamlı eğitimler aldı.

Denizli, yerel medyanın dijital dönüşümüne yönelik önemli bir gazetecilik buluşmasına ev sahipliği yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Avrupa Birliği desteğiyle 'Medya Özgürlüğüne Destek – Güçlü Dayanışma, Güçlü Medya' projesi kapsamında yürüttüğü bölge il eğitimlerinin ikincisi Denizli'de yoğun katılımla gerçekleşti. Eğitime PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, PAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, Proje Koordinatörü Reyhan Şenay ve gazeteciler katıldı.

"Basın Kanunu'nun kökten değişmesi kaçınılmaz"

Medya sektörünün küresel ve dijital bir dönüşümün tam ortasında olduğunu vurgulayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, mesleğin geleceği için finansal bağımsızlığın ve yeni gelir modellerinin şart olduğunu belirtti. Gappi, "Doğru habercilik yapacaksak kendi yolumuzu açmak zorundayız. Bu doğrultuda medyanın finansal yapısını yeniden tasarlayarak; üçte bir geliri devletten, üçte bir geliri özel sektörden ve üçte bir geliri de yerel kuruluşlardan olacak şekilde bir denge oluşturmalıyız. Gazetecilik mesleğine ömrünü verenlerin haklarını korumak adına Basın Kanunu'nun kökten değişmesi kaçınılmazdır" dedi.

İGC ile birlikte önemli bir eğitim projesinin içerisinde yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak ise "Kamu yararını gözeterek doğru bilgiyi halka ulaştırmak gazetecilerin asli görevidir. Günümüzde bilgi kirliliğine karşı mesleğimizi korurken, bir yandan da gelişen teknolojilere kendimizi adapte etmek ve yapay zeka araçlarını en iyi şekilde kullanmak zorundayız. Bu doğrultuda düzenlenen eğitimlerin meslektaşlarımıza çok büyük bir katkı sunacağına inanıyorum. Bu fırsatı Denizli'ye sunan Dilek Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Levent Özen gazetecilere 'Dijital Medya ve Yapay Zeka', Mustafa Cem Özer 'Yapay Zeka ile İçerik Üretimi' ve Ali Kayadibi ise 'Yeni Medyada İletişim ve Dayanışma' başlıklarında eğitimler verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Medya Eğitimi - Son Dakika

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