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Denizli'de motorlu kara taşıtları sayısı 500 bin 634 oldu - Son Dakika
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Denizli'de motorlu kara taşıtları sayısı 500 bin 634 oldu

Denizli'de motorlu kara taşıtları sayısı 2023 yılı sonu itibarıyla 500 bin 634'e ulaştı. Bu araçların içinde 234 bin 548 otomobil, 102 bin 237 motosiklet, 75 bin 872 kamyonet, 62 bin 30 traktör, 13 bin 287 kamyon, 7 bin 333 minibüs, 3 bin 932 otobüs ve bin 395 özel amaçlı araç bulunuyor. Ayrıca, motosiklet sayısı bir önceki yıla göre 20 bine yakın artış gösterdi.

Denizli\'de motorlu kara taşıtları sayısı 500 bin 634 oldu
24.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:36
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Denizli'de motorlu kara taşıtları sayısı 500 bin 634 oldu. Kentteki motosiklet sayısı da bir önceki yıla göre 20 bine yakın arttı.

Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla motorlu kara taşıtı sayısı Denizli'de 500 bin 634 oldu. Bu araçların 234 bin 548'ini otomobil, 102 bin 237'sini motosiklet, 75 bin 872'sini kamyonet, 62 bin 30'unu traktör, 13 bin 287'sini kamyon, 7 bin 333'ünü minibüs, 3 bin 932'sini otobüs ve bin 395'ini özel amaçlı araçlar oluşturdu. İllere göre devri yapılan motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında TÜİK verilerine göre, aralık ayında Denizli'de 11 bin 709 motorlu kara taşıtının noterde yapılan işlemle devredilip el değiştirdiği görüldü. Bunlardan 7 bin 420'sinin otomobil, 239'unun minibüs, 102'sinin otobüs, bin 974'ünün kamyonet, 216'sının kamyon, 910'unun motosiklet, 23'ünün özel amaçlı araç ve 825'inin traktör olarak kayıtlarda yer aldı.

Motosiklet sayısında bir yılda 20 bine yakın artış oldu

Denizli'de 2023 yılı aralık ayı sonu itibarıyla motorlu kara taşıtlarının sayısı kasım ayı sonuna göre 3 bin 33 artarken, kentte aralık ayı sonu itibarıyla bir ayda motosiklet sayısında bin 741, otomobil sayısında 859, traktör sayısında 216, kamyonet sayısında 188, minibüs sayısında 18, otobüs sayısında 6, özel amaçlı araç sayısında 3, kamyon sayısında 2 artış yaşandı. Denizli'de yılı sonu itibarıyla toplam 464 bin 481 motorlu kara taşıtı olurken, bunların 223 bin 335'ini otomobil, 82 bin 901'ini motosiklet, 73 bin 504'ünü kamyonet, 59 bin 374'ünü traktör, 13 binini kamyon, 7 bin 191'ini minibüs, 3 bin 905'ini otobüs ve bin 271'ini özel amaçlı araçlar oluşturuyordu. Denizli'de 2023 yılında bir önceki yıla göre motosiklet sayısındaki artış 19 bin 336 olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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