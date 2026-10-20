Denizli'de PAÜ ve İŞKUR iş birliğiyle 3 bin öğrenciye kampüste iş imkânı sağlanacak - Son Dakika
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Denizli'de PAÜ ve İŞKUR iş birliğiyle 3 bin öğrenciye kampüste iş imkânı sağlanacak

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Denizli\'de PAÜ ve İŞKUR iş birliğiyle 3 bin öğrenciye kampüste iş imkânı sağlanacak
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, PAÜ ve Türkiye İşçi Bulma Kurumu iş birliğiyle yaklaşık 3 bin öğrenciye bu yıl kampüste çalışma imkânı sağlanacağını duyurdu. Öğrenciler eğitimini aksatmadan günlük bin 375 TL, ayda 19 bin 250 TL'ye kadar ödeme alacak.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Türkiye İşçi Bulma Kurumu iş birliğinde hayata geçirilecek programla üniversite öğrencilerine üniversite bünyesinde bu yılda çalışma imkanı sağlanacağını duyurdu. Proje sayesinde gençler, eğitim hayatlarını aksatmadan hem iş deneyimi kazanacak hem de gelir elde edecek.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, sosyal medya hesabından müjdeyi paylaştı. İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, üniversiteli gençlerin iş hayatına hazırlanmasında ve bütçelerine katkı sunulmasında bu adımın kritik rol oynayacağını vurguladı. Program kapsamında öğrencilerin eğitim süreçlerini kesintiye uğratmayacak esnek çalışma modelleri uygulanacak. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yürütülecek faaliyetlerde görev alacak öğrenciler, haftanın belirli günlerinde kampüs içindeki çeşitli birimlerde çalışabilecek. Yaklaşık 3 bin öğrencinin yararlanacağı programda günlük bin 375 TL, ayda 19 bin 250 TL'ye kadar ödeme yapılacak.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, açıklamasında, "Gençlerimizin her daim yanındayız. Pamukkale Üniversitesi ile Türkiye İşçi Bulma Kurumu arasında yürütülen bu kıymetli iş birliği sayesinde öğrencilerimiz, mezun olmadan iş disiplini ve saha tecrübesi edinecek. Aynı zamanda kendi harçlıklarını çıkaracak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: İHA
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