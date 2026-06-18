Denizli\'de Savunma Sanayi Buluşmaları Yapıldı

Denizli Sanayi Odası (DSO) ile BAYKAR Teknoloji iş birliğinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii Buluşmaları ve B2B Görüşmeleri kapsamında 39 Denizlili firma, BAYKAR yetkilileriyle bir araya geldi. Programın ikinci gününde gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde 11 firmanın savunma ve havacılık sanayii tedarik zincirinde yer alma potansiyelleri değerlendirildi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) ile BAYKAR Teknoloji iş birliğinde, 16-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Baykar Teknoloji Savunma Sanayii Buluşmaları ve B2B Görüşmeleri", DSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Programa; DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri E. Emre Boz ve Mehmet Sarı, Genel Sekreter Dr. Sezgi Akbaş, BAYKAR Teknoloji Tedarikçi Geliştirme Yetkilileri ile Denizli'den farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Program kapsamında, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen BAYKAR Teknoloji Tedarikçi Geliştirme Heyeti, savunma ve havacılık sanayiinde iş birliği imkanları, Denizli sanayisinin üretim kabiliyetleri ve sektöre yönelik tedarikçi geliştirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma sanayiinde söz sahibi bir Denizli hedefi

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, savunma ve havacılık sanayiinin yüksek teknoloji, nitelikli üretim ve katma değer odaklı yapısıyla Türkiye'nin stratejik sektörleri arasında yer aldığını belirterek, Denizli sanayisinin sahip olduğu üretim altyapısı, mühendislik kabiliyeti ve kalite anlayışıyla bu ekosisteme önemli katkılar sunabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, "Denizli sanayisi, farklı sektörlerde yıllar içerisinde oluşturduğu bilgi birikimi, üretim disiplini ve ihracat tecrübesiyle ülkemizin stratejik üretim alanlarında daha fazla sorumluluk üstlenebilecek seviyededir. BAYKAR Teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı, firmalarımızın savunma sanayiinin tedarik zincirine entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Gerçekleştirilen görüşmelerin yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına, firmalarımızın bu alandaki yetkinliklerini daha görünür kılacağına ve savunma sanayiinde yer alma süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Denizli Sanayi Odası olarak üyelerinin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretim alanlarına yönelmesini desteklediklerini ifade eden Kasapoğlu, sanayicilerin yeni pazarlara erişimini güçlendirecek, rekabet gücünü artıracak ve stratejik sektörlerdeki konumunu geliştirecek çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Kasapoğlu, sektörel iş birlikleriyle Denizli'nin savunma ve havacılık sanayiinde söz sahibi üretim merkezlerinden biri haline gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Denizlili firmaların üretim kabiliyetleri masaya yatırıldı

Tedarikçi görüşmelerinin ilk gününde savunma ve havacılık sanayii ile çalışmak isteyen işletmelerin sahip olması gereken temel gereklilikler, kalite yönetim sistemleri, sertifikasyon süreçleri, izlenebilirlik, dokümantasyon altyapısı, üretim disiplini ve kalite kontrol cihazları konusunda bilgi aktarıldı. BAYKAR heyeti, firmaların mevcut üretim kapasitesini, gelişim potansiyelini ve bu alana hazırlanma iradesini değerlendirdi. Ayrıca, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı'nın (EYDEP) diğer savunma sanayii şirketleriyle çalışabilmesi konusunda ön şart olmasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

B2B görüşmelerinin ardından, 17 Haziran Çarşamba günü BAYKAR Teknoloji tarafından uygun görülen 11 firmanın üretim sahalarına ziyaretler gerçekleştirildi. Saha ziyaretlerinde firmaların üretim tesisleri yerinde incelendi; makine parkurları, üretim prosesleri, kalite kontrol altyapıları, ölçüm ve kontrol imkanları, mevcut iş yapma yöntemleri ve savunma sanayii tedarik zincirine uyum potansiyelleri değerlendirildi. - DENİZLİ