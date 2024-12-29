Denizli'de Süt Fiyatı Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Süt Fiyatı Belirlendi

Denizli\'de Süt Fiyatı Belirlendi

Denizli'de 1 Ocak 2025'ten itibaren soğuk süt fiyatı 17,55 TL olarak belirlendi.

29.12.2024 09:16
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Denizli'de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak soğuk süt fiyatı belirlendi. Kamu desteklemesi hariç olmak üzere yüzde 17 artış yapılan soğutulmuş çiğ inek sütü fiyatı 17,55 TL olarak belirlendi.

Denizli Köy Koop Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak soğutulmuş çiğ inek sütü fiyatı belirlendi. Toplantı sektörde faaliyet gösteren kooperatifler ve işletmeler ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü katılımıyla gerçekleştirildi. Denizli'de yapılan soğuk süt fiyatı belirleme toplantısında, 1 Ocak 2025 tarihinden başlamak üzere soğutulmuş çiğ inek sütü fiyatında kamu desteklemesi hariç olmak üzere yüzde 17 artış yapılarak 17,55 TL olarak belirlendi.

Denizli Köy Koop Birlik Başkanı Mehmet Varol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; " Bölgemizin süt meselesini oturup görüşmek istedik. Bir mutabakat sağlamak istedik. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ederim. 17,55 TL konusunda masadan el sıkışıp kalktık. Fiyat 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcu. Şehrimize bölgemize hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, denizli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Süt Fiyatı Belirlendi - Son Dakika

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