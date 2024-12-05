Denizli\'de Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı

Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde "Tekstilde Sürdürülebilirlik" çalıştayının ikincisi gerçekleştirildi.

Denizli OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan çalıştaya Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Genel Sekreteri Sezgi Akbaş, Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Mehmet Kaner ve oda yönetimi, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Çalıştayın ilk gününde etkinliğin açılış konuşmasını yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu; "Tekstil sektörünün geleceği için çok önemli bir konu olan 'sürdürülebilirlik' temasıyla bir araya geldik. Bu çalıştayın ikincisine ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Denizlimiz tarih boyunca dokumacılık ve tekstil ürünleriyle anılan bir şehir olmuştur. Ancak bugün, küresel rekabetin ve çevresel sorumlulukların giderek arttığı bir dünyada, sadece geleneksel yöntemlerle değil, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir vizyonla hareket etmemiz gerektiği açıktır. Teknolojik gelişim ve sürdürülebilirliği ön plana koymayan firmaların gelecekte ayakta kalmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle teknolojiye ve yeni iletişim araçlarına entegre olacak yapay zeka ve robotik teknolojilere yatırım yapmamız ve üretmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda Denizli OSB Yönetimi olarak bir dizi yatırımlar yapıyoruz. 2.4 MWe GES projemiz, Denizli OSB Teknoparkımız, İleri Arıtma Tesisi projemiz, Mesleki Eğitim Merkezimiz ve DOSTEK Kolejimiz ile bölgemize ve kentimize değer katıyoruz ve katacağız. Bölgemizde böyle önemli bir organizasyonu düzenleyen Tekstil Mühendisleri Odamıza ve katılımlarından dolayı siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Denizli OSB'nin Atık Suyun Geri Kazanımı projesi kenti birkaç adım öne çıkaracak"

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ise "Tekstil için sürdürülebilirlik oldukça önemli. Türk tekstil sektörü sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla dünyada adından sıkça söz ettirmektedir. Özellikle su ve enerji tasarrufu, yeşil dönüşüm konularında tekstil sektörümüz önemli bir yol kat etti. Sürdürülebilirlik kavramı aslında Türk tekstili için yeni bir fırsat oldu ve bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. Denizli Sanayi Odası olarak sürdürülebilirlik komisyonu oluşturduk. Komisyonumuzla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Denizli OSB'ye kazandırılacak Atık Suyun Geri Kazanımı Projesi'ni tekstil sektörü açısından çok önemsiyoruz. Bu proje hızlı bir şekilde hayata geçerse Denizli diğer illerden birkaç adım öne çıkacaktır. Tekstil Mühendisleri Odamıza da sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar ve verdikleri destekler için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda sürdürülebilirliğin önemi vurgulandı

İlk oturumun moderatörlüğünü Metin Karakuş'un gerçekleştirdiği etkinlikte, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Palamutçu ve Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaner de katılımcılara gerçekleştirdikleri sunumlarla tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda Poyraz Boya Yönetim Kurulu Başkanı Emin Şen, Ege Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım, Provida Sürdürülebilirlik Danışmanı Ekin Uluışık ve Eliar Dx Ürün ve Teknoloji Yöneticisi Candoğan Olgun gerçekleştirdikleri sunumlarla katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların ardından desteklerinden dolayı konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi. - DENİZLİ