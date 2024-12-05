Denizli'de Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli'de Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı

Denizli\'de Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı

Denizli'de 'Tekstilde Sürdürülebilirlik' çalıştayı düzenlendi, sektördeki yenilikler ve projeler ele alındı.

05.12.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde "Tekstilde Sürdürülebilirlik" çalıştayının ikincisi gerçekleştirildi.

Denizli OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan çalıştaya Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Genel Sekreteri Sezgi Akbaş, Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Mehmet Kaner ve oda yönetimi, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Çalıştayın ilk gününde etkinliğin açılış konuşmasını yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu; "Tekstil sektörünün geleceği için çok önemli bir konu olan 'sürdürülebilirlik' temasıyla bir araya geldik. Bu çalıştayın ikincisine ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Denizlimiz tarih boyunca dokumacılık ve tekstil ürünleriyle anılan bir şehir olmuştur. Ancak bugün, küresel rekabetin ve çevresel sorumlulukların giderek arttığı bir dünyada, sadece geleneksel yöntemlerle değil, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir vizyonla hareket etmemiz gerektiği açıktır. Teknolojik gelişim ve sürdürülebilirliği ön plana koymayan firmaların gelecekte ayakta kalmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle teknolojiye ve yeni iletişim araçlarına entegre olacak yapay zeka ve robotik teknolojilere yatırım yapmamız ve üretmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda Denizli OSB Yönetimi olarak bir dizi yatırımlar yapıyoruz. 2.4 MWe GES projemiz, Denizli OSB Teknoparkımız, İleri Arıtma Tesisi projemiz, Mesleki Eğitim Merkezimiz ve DOSTEK Kolejimiz ile bölgemize ve kentimize değer katıyoruz ve katacağız. Bölgemizde böyle önemli bir organizasyonu düzenleyen Tekstil Mühendisleri Odamıza ve katılımlarından dolayı siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Denizli OSB'nin Atık Suyun Geri Kazanımı projesi kenti birkaç adım öne çıkaracak"

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ise "Tekstil için sürdürülebilirlik oldukça önemli. Türk tekstil sektörü sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla dünyada adından sıkça söz ettirmektedir. Özellikle su ve enerji tasarrufu, yeşil dönüşüm konularında tekstil sektörümüz önemli bir yol kat etti. Sürdürülebilirlik kavramı aslında Türk tekstili için yeni bir fırsat oldu ve bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. Denizli Sanayi Odası olarak sürdürülebilirlik komisyonu oluşturduk. Komisyonumuzla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Denizli OSB'ye kazandırılacak Atık Suyun Geri Kazanımı Projesi'ni tekstil sektörü açısından çok önemsiyoruz. Bu proje hızlı bir şekilde hayata geçerse Denizli diğer illerden birkaç adım öne çıkacaktır. Tekstil Mühendisleri Odamıza da sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar ve verdikleri destekler için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda sürdürülebilirliğin önemi vurgulandı

İlk oturumun moderatörlüğünü Metin Karakuş'un gerçekleştirdiği etkinlikte, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Palamutçu ve Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaner de katılımcılara gerçekleştirdikleri sunumlarla tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda Poyraz Boya Yönetim Kurulu Başkanı Emin Şen, Ege Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım, Provida Sürdürülebilirlik Danışmanı Ekin Uluışık ve Eliar Dx Ürün ve Teknoloji Yöneticisi Candoğan Olgun gerçekleştirdikleri sunumlarla katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların ardından desteklerinden dolayı konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, denizli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:39:20. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.