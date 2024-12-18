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Ekonomi

Denizli'de Yeni Kent Lokantası Açılıyor

Denizli\'de Yeni Kent Lokantası Açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3. Sanayi Sitesi'nde dördüncü kent lokantasını açıyor. Açılış 19 Aralık Perşembe günü yapılacak. Lokanta, vatandaşlar için ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıda sunacak.

18.12.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kent lokantalarının dördüncü şubesini 3. Sanayi Sitesi'nde hizmete açıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için hayata geçirdiği kent lokantalarının dördüncü şubesini 3. Sanayi Sitesi'ne açıyor. 19 Aralık Perşembe günü saat 12.30'da açılışı gerçekleşecek kent lokantası, Merkezefendi Belediyesi Nergis Toplantı ve Düğün Salonu'nda hizmet verecek. Merkezefendi Belediyesi işbirliğiyle yeni bir kent lokantasını daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Kent Lokantalarımız, hem ekonomik açıdan destek sağlamakta hem de vatandaşlarımızın sofralarına samimiyet ve huzur getirmektedir. Dördüncü şubemizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı açılışımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Denizli halkına hizmet vermeye hazırlanan kent lokantasının dördüncü şubesi özellikle sanayi esnafı ve vatandaşlara ekonomik, sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı sağlayacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Yeni Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika

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