Denizli'de Yeşil ve Sürdürülebilir Sanayi Eğitimi Başladı

05.05.2026 18:23
Denizli OSB, sanayicilere yeşil dönüşümde rehberlik eden eğitim programını başlattı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla hazırladığı "Yeşil ve Sürdürülebilir Sanayi" eğitim ve danışmanlık programı başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeşil dönüşüm sürecinin sanayi açısından yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik fırsat ve sürdürülebilir büyümenin temel anahtarı olduğu vurgusuyla hayata geçirilen program, DCUBE Döngüsel Ekonomi Danışmanlık ve Sürdürülebilirlik Ticaret A.Ş. iş birliğiyle ve GEKA Teknik Destek Programı kapsamında hazırlandı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi uluslararası düzenlemelerin ihracata doğrudan etki edeceği bu kritik süreçte firmaların dönüşüme hazır hale gelmesini amaçlayan program; sanayicilere rehberlik etmeyi, riskleri fırsata dönüştürmelerini sağlamayı ve yeşil finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Eğitimin açılışına Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, sanayiciler ve üniversite öğrencileri katıldı.

"Uluslararası rekabette güçlü kalmalıyız"

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ersan Öz konuşmasında, yeşil dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğine dikkat çekerek, "Sanayi ve üniversite iş birliğinin bu süreçte kritik bir rolü bulunuyor. Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarla hem çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeli hem de uluslararası rekabette güçlü kalmalıyız. Bu tür eğitim programları, firmalarımızın bilgi ve farkındalık düzeyini artırarak dönüşüm sürecini hızlandıracaktır" dedi.

"Yeşil dönüşüm sürecinde hızlı aksiyon alabilen firmalarımız rekabette öne çıkacaktır"

Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, Denizli sanayisinin geleceğe hazırlanması adına önemli bir adım attıklarını belirterek, "Yeşil dönüşüm sürecini doğru okuyabilen ve bu alanda hızlı aksiyon alabilen firmalarımız rekabette öne çıkacaktır. Bizler de Denizli OSB Yönetimi olarak sanayicilerimizin bu sürece uyum sağlamaları için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bu programın Bölgemiz için önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından DCube Kurucu Ortağı Gülcan Ergün ve PAÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Uğur Akkoç sunumlarını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen sunumlarda sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, karbon piyasaları ve sürdürülebilir finansmana erişim konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

