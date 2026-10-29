Denizli Defterdarlığı ilk taksidi ödemeyene iki taksit uyarısı yaptı

Denizli Defterdarlığı, vergi borcu taksitlendirmesinden yararlanan mükellefleri ödeme süreleri konusunda uyardı. İlk taksitini ödemeyenlerin biriken taksitlerini süresinde yatırmaları gerekirken, ödeme planına uyulmaması tecilin bozulmasına ve taksitlendirme imkanının kaybedilmesine yol açabilecek.

Vergi borçlarını taksitlendirerek ödeme imkanından yararlanan mükellefler için kritik süreç devam ediyor. Denizli Defterdarlığı, Seri: B Sıra No: 20 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında yapılan taksitlendirmelere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Ödeme planında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatan duyuruda, taksitlerin süresinde ödenmesinin önemine dikkat çekildi.Uygulama kapsamında 30 Eylül 2026'da ilk taksitini ödemeyen mükelleflerin, birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemeleri gerekiyor. Ödemelerin belirtilen süre içerisinde yapılmaması halinde tecil şartlarının ihlal edilmesi ve taksitlendirme hakkının kaybedilmesi riski bulunuyor.

Ödeme planı kontrol edilmeli

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi, mükelleflere borçlarını belirli koşullar çerçevesinde ödeme kolaylığı sağlıyor. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için ödeme takvimine uyulması gerekiyor. Taksitlerin aksatılması, mevcut tecil işleminin bozulmasına neden olabiliyor. Denizli Defterdarlığı, olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için mükelleflerin ödeme durumlarını kontrol etmelerini ve tereddüt yaşadıkları konularda ilgili vergi dairelerinden bilgi almalarını öneriyor.