Denizli'den ihracat şubatta artmaya devam etti - Son Dakika
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Denizli'den ihracat şubatta artmaya devam etti

02.03.2022 15:40
Denizli'den ihracat şubatta artmaya devam etti

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, birlik kanalıyla yapılan ihracatın şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artışla 287 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, birlik kanalıyla yapılan ihracatın şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artışla 287 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Memişoğlu, yaptığı açıklamada ?geçen yıl 4,6 milyar dolarla hedeflerin üzerinde bir ihracat yaptıklarını, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Birlik kanalıyla ihracatın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artışla 287 milyon dolara çıktığını aktaran Memişoğlu, bu ihracat içinde yüzde 21,6 artışla 147,6 milyon dolarlık bölümün tekstil konfeksiyon sektöründen yapıldığını ifade etti.

Memişoğlu, geçen ay Denizli'den en çok ihracat gerçekleştirilen ülkenin İngiltere olduğunu, bunu Almanya ABD ve İtalya'nın takip ettiğini bildirdi.

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İhracatçılar Birliği, İhracat, Denizli, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizli'den ihracat şubatta artmaya devam etti - Son Dakika


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