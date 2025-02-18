Denizli\'den Kazakistan\'a Ticaret Adımı

Ekonomi

Denizli'nin uluslararası ticaret, sanayi ve ekonomi alanındaki gücünü artırmaya yönelik girişimlerini sürdüren Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yeni iş birliği ve yatırımlarla şehrin sanayisini geliştirmek, ihracat hacmini büyütmek ve Türk dünyasıyla iş birliklerini kuvvetlendirmek amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, Kazakistan Almatı'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Toplantısı'na katıldı; Denizli'yi uluslararası platformda temsil etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Kazakistan'daki resmi program kapsamında, Türk Kazak İş İnsanları Birliği (TÜKİB) üyeleri ile bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Denizli ile iki ülke iş insanları arasında ticaret, ihracat ve sanayi alanlarında yeni iş birlikleri oluşturmak için görüşmelerde bulunan Başkan Erdoğan, temaslarında, Türk dünyasıyla ticari ilişkileri güçlendirmenin sadece Türkiye'ye değil TDT üyesi tüm ülkelere büyük katkısı olacağını vurguladı.

"Türk dünyasında, Denizli için önemli bir adım atıldı"

TDT üyesi ülkeler ile olan iş birliğini artırma çerçevesinde Almatı'da bulunan Erdoğan, Kazak iş insanlarına Denizli'nin üretim ve ihracat potansiyelini tanıtarak, Denizli iş dünyası ve Türk Cumhuriyetleri arasında köprü kuracak projeleri olduğunu aktardı. Denizli'nin sanayisi, ihracatı ve ekonomisi ile Türkiye'deki iller arasında ilk 10'da yer alan büyük değer olduğunun da altını çizen Başkan Erdoğan, Denizli iş dünyasının Türkiye'nin Türk devletleriyle olan ticari ilişkisinden de daha fazla pay alması için Kazakistan'daki temaslarını önemsediğini belirtti.

"Soydaşlarımızla olan gönül bağımızı ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek için buradayız"

Başkan Erdoğan, Kazakistan temaslarıyla ilgili olarak "Buradan elimiz boş dönmek istemiyoruz. Kardeş bir ülkedeyiz ve bunun kıymetini iyi biliyoruz. Geçmişten bugüne gelen ve son dönemde daha da güçlenen ebedi dostluğumuzu, ticaretimize de yansıtmak istiyoruz. Türkiye yüzyılı, Türk'ün yüzyılı olacak! Uçsuz bucaksız gönül coğrafyamızdaki soydaşlarımızla olan gönül bağımızı ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için buradayız. Türk dünyası ile iş birliğini daha da geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk Kazak İş İnsanları Birliği üyeleri ile, ikili iş görüşmelerinde bulunduk; oldukça verimli geçti. Kendilerini ülkemiz hakkında ayrıntılı bilgilendirdik; iş birliği imkanlarımızın artmasını diledik. El Farabi Kazak Milli Üniversitesi'ni ziyaretlerinde, Sayın Yıldırım'a fahri profesörlük ünvanı tevdi edildi; kendisini tebrik ederiz. Türkiye dostu El Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymüniver ile üniversite yönetimine de yakın ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Heyetin El Farabi Kazak Milli Üniversitesi'ni ziyaretinde Türkiye'nin son Başbakanı ve TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'a fahri profesörlük ünvanı verildi. Başkan Erdoğan bu anlamlı törende de Yıldırım'a eşlik etti. Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü'nü de ziyaret ettiler. - DENİZLİ