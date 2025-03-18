Denizli'den Xiamen Fuarı'na Katılım - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'den Xiamen Fuarı'na Katılım

Denizli\'den Xiamen Fuarı\'na Katılım

Denizli Sanayi Odası, 12 firma ile Xiamen'de doğal taş fuarına katıldı, iş fırsatları değerlendirildi.

18.03.2025 12:35
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Denizli Sanayi Odası, 12 firmanın katılım sağladığı Doğaltaş ektörel Ticaret Heyeti ile 16-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen StoneFair Xiamen Fuarı'na katılım sağladı. Sektör temsilcileriyle iş birliği fırsatlarını değerlendiren DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, "Denizli'nin doğal taş sektörü, uluslararası pazarlarda önemli bir yere sahip. Denizli'nin bu alandaki üretim kapasitesini ve kalitesini, küresel pazarlara tanıtarak sektörümüzün daha da ileriye gitmesini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

25. StoneFair Xiamen, taş endüstrisi için dünyanın en büyük ve en önemli ticaret fuarlarından biri. 16-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen fuara, 40'tan fazla ülkeden 2 bini aşkın katılımcı ve 120 ülkeden yaklaşık 150 bin ziyaretçi katıldı. Bu önemli organizasyon, doğal taş sektöründe dünya çapında iş birlikleri kurmak isteyen firmalar için eşsiz bir fırsat sunuyor. Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen fuar, Türk doğal taş sektörü için de büyük bir önem taşıyor. Fuar, Türkiye'nin ihracatta en büyük ikinci pazarı olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştiriliyor. Denizli Sanayi Odası, bu yıl 12 firmanın katılımıyla 13-19 Mart tarihleri arasında düzenlediği Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti ile fuarda yer aldı.

Xiamen'deki fuarın açılış töreninde; Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DENMERDER Başkanı Mehmet Serter ve çok sayıda sektör temsilcisi yer aldı.

"Denizli'nin doğal taş sektörünü uluslararası arenaya taşıyoruz"

DSO Başkan Yardımcısı ve DENMERDER Başkanı Mehmet Serter, Türk doğal taş sektörünün gücünü uluslararası arenada vurgulayarak, fuar hakkında açıklamalarında, "18 Milli, 31 bireysel katılımlar toplam 49 firmayla Türk Doğal Taşını fuarda temsil ediyoruz. Denizli Sanayi Odası olarak, bu yıl düzenlediğimiz Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti ile hem fuara katılım sağladık hem de yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Aynı zamanda fuardan önce de mermer fabrikalarının ve depolarının bulunduğu bölgeyi ziyaret ettik. Fuarın, geçen seneye kıyasladığımızda nispeten daha kalabalık olduğunu gözlemledik. Ancak eski alımkar durumun olmadığının değerlendirilmesi de önemli. Üretimin ve ihracatın lokomotif şehri olan Denizli, elektrik-elektronik, demir-demir dışı metaller, tarım ve madencilik gibi 24 farklı sektörde ihracat gerçekleştiren bir şehir. Türkiye'de yüzde 4,35 paya sahip olan Denizli, Ege Bölgesi maden ve metaller ihracatının yaklaşık %22'sini oluşturmaktadır. Denizli'nin doğal taş sektörü, uluslararası pazarlarda önemli bir yere sahip. Denizli'nin bu alandaki üretim kapasitesini ve kalitesini, küresel pazarlara tanıtarak sektörümüzün daha da ileriye gitmesini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu fuar, sektörümüz için önemli bir fırsat sunuyor ve Denizli Sanayi Odası olarak bizler de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye kararlıyız" dedi.

DSO Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti, sadece fuara katılım sağlamakla kalmadı, aynı zamanda sektör temsilcileriyle yüz yüze B2B görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri oluşturma fırsatlarını değerlendirdi. Türk firmaları, Çinli alıcılarla güçlü ticaret ilişkileri kurmayı hedefledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, denizli, İhracat, Ekonomi, Güncel, Xiamen, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'den Xiamen Fuarı'na Katılım - Son Dakika

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