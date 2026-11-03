Denizli ekimde ihracatını yüzde 13,8 artırıp 469 milyon dolarla 7. sıraya yerleşti - Son Dakika
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Denizli ekimde ihracatını yüzde 13,8 artırıp 469 milyon dolarla 7. sıraya yerleşti

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Denizli'nin ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 469 milyon dolara yükseldi. Kent, ağustos ve eylülün ardından ekimde de Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 7. ili oldu.

Denizli'nin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 arttı.

Denizli İhracatçılar Birliğinden (DENİB) yapılan yazılı açıklamada, kent ağustos ve eylül aylarının ardından ekimde de Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 7. ili oldu.

Kentin ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 469 milyon dolara, ocak-ekim dönemindeki ihracatı ise yüzde 10,7 artışla 4 milyar 322 milyon dolara yükseldi.

Kentten en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye ihracat yüzde 34,9 artışla 87 milyon dolar oldu.

İtalya'ya yüzde 7,4 artışla 45 milyon dolar, ABD'ye yüzde 30,4 artışla 39 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, ekim ayında elde edilen artışın küresel ekonomik zorluklara rağmen ihracatçıların üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Uğurlu, 2026 yılında 400 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen altıncı ayın geride bırakıldığını ifade ederek, ekim ayında tüm ana sektörlerde ihracat artışı yaşandığını, tekstil ve konfeksiyon ihracatının yüzde 5,2 artışla 127 milyon dolara, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 36,1 artışla 124 milyon dolara, demir ve demir dışı metaller ihracatının yüzde 14,9 artışla 79 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Kent ihracatının son 12 aylık dönemde eylül itibarıyla 5 milyar dolar eşiğini aştığını aktaran Uğurlu, pazar çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin korunmasının gelecek dönem açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
İhracatTürkiyeAğustosDenizliEkonomiSon Dakika

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