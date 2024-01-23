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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kuaförler ve Güzellik Salonlarına Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kuaförler ve Güzellik Salonlarına Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kuaförler ve güzellik salonu işletmecilerine yönelik denetimler ve bilgilendirmelerin devam ettiğini duyurdu. DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, kayıt dışılıkla mücadelelerinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, sektör temsilcilerini yönetmeliklere dikkat etmeleri konusunda uyardı ve yetki dışı işlemlere karşı önlem alındığını ifade etti.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kuaförler ve Güzellik Salonlarına Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor
23.01.2024 - 09:30,  Güncelleme: 09:34
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından, denetimler aralıksız devam ediyor. DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, kuaförler ve güzellik salonu işletmecilerine yönelik denetimler ve bilgilendirmelerin devam ettiğine dikkat çekerek sektör temsilcilerini uyardı. Gönç, kayıt dışılıkla mücadelelerinin de sürdüğünü ifade etti.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından bağlı odaların üyelerine yönelik, bilgilendirme, danışmanlık ve denetim ziyaretleri aralıksız devam ediyor. DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, 2024 yılı itibari ile gelen şikayetler, kayıt dışı çalışanlar ve yeni yasa ve değişen yönetmelikler hakkında bilgilendirme ziyaretlerinin devam ettiğine dikkat çekerek " 2024 yılı itibari ile DESOB olarak gelen şikayet ve ihbarlara yönelik denetimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Kayıt dışı çalışan kişilere karşı esnaflarımızın da desteği ile hızlı bir mücadele içine girdik. 2024 yılında kayıt dışı ile mücadelemiz artarak devam edecektir" dedi.

"Yönetmeliklere dikkat edilmeli"

DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, " Denetimlerimizin yanı sıra, DESOB olarak esnafımızın yasa ve yönetmelikler hakkında da sektörü hakkında bilgilendirme ziyaretlerimiz de aralıksız devam ettirmekteyiz. Her sektörün kendine göre, kuralları, yönetmelik ve yasa ile belirlenmiş sınırları var. Birlik başkanlığımıza bağlı odalarımızın üyelerine doğru yolu göstermek öncelikli görevimizdir. Bağlı bulundukları bakanlıkların, yaptıkları meslekler hakkında ki yönetmeliklerini okumalarını ve görevlerini yerine getirmelerini istiyoruz. Özellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara da dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Kuaförler ve güzellik salonları denetlendi

Şikayet ve ihbarların yanı sıra bilgilendirme ziyaretlerinin de yapıldığı kuaförler ve güzellik salonu işletmecilerine yönelik denetimler ve bilgilendirmelerde, yetki dışı işlemlere dikkat çeken DESOB Genel sekreteri Yunus Emre Gönç, "İlimizde faaliyet gösteren kuaförler ve güzellik salonu işletmecilerine yönelik denetimler ve bilgilendirme ziyaretlerinde bulunduk. Özellikle yetkisi dışında işlem yapan ve şikayet edilen firmaları uyardık. Ayrıca bu yetkisi dışında yaptığı işlemleri sosyal medya hesaplarından paylaşan firmalar hakkında da işlemler başlatıldı.

Maalesef doktor tarafından yapılması gereken işlemlerin, yetkisi olmayan firmaların yaptırdığı iddiaları hem sektöre, hem de esnaf camiamıza zarar vermektedir. Gerekli kurumlar ile istişare ile süreci yakından takip etmekteyiz." ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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