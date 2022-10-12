Denizli haber: Denizli Sanayi Odası'nda devir teslim yapıldı - Son Dakika
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Denizli haber: Denizli Sanayi Odası'nda devir teslim yapıldı

12.10.2022 09:47
Denizli haber: Denizli Sanayi Odası'nda devir teslim yapıldı

Gelen Denizli haberlerine göre DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası'nda (DSO) tamamlanan genel kurul süreci sonucu göreve seçilen Selim Kasapoğlu, görevini Müjdat Keçeci'den devir aldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası'nda (DSO) tamamlanan genel kurul süreci sonucu göreve seçilen Selim Kasapoğlu, görevini Müjdat Keçeci'den devir aldı.

DSO tamamlanan genel kurul süreci sonucu göreve seçilen yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde yeni dönem yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla, mevcut DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ile DSO yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu arasında devir teslim töreni yapıldı.

Devir teslim töreninin ardından Selim Kasapoğlu başkanlığında toplanan yeni yönetim, kendi arasında görev dağılımını gerçekleştirdi. Yapılan dağılım sonucu DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun başkan yardımcılıkları Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu ve Mehmet Serter oldu. Saymanlığa Enis Emre Boz'un getirildiği dağılım sonucu Ali Fuat Özel, Halil Erdoğan, Levent Çaputçu, Orçun Alptekin ve Mehmet Sarı ise yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapacak. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli haber: Denizli Sanayi Odası'nda devir teslim yapıldı - Son Dakika

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