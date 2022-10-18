Denizli ekonomi: Çameli fasulyesinin tarladan sofraya yolculuğu başladı

Çameli fasulyesinin tarladan sofraya yolculuğu başladı

DENİZLİ Denizli'nin Çameli ilçesine özgü hem toprak yapısı hem de gece gündüz sıcaklık farkı nedeniyle doğal bir lezzeti bulunan tescilli fasulyesinin hasadı tamamlandı.

Ürettiği fasulyesi, cevizi ve alabalığıyla ünlü Çameli ilçesinde toplam 2 bin dekar alan üzerinde bulunan tescilli fasulyenin hasadı tamamlandı. El emeğiyle hazırlanan fasulyeler, öncelikle kökleriyle birlikte topraktan ayrılarak kurumaya bırakıldı. İki gün güneş altında bekletilen mahsul, kabuklarından çıkarılmaya hazır hale getirildi. Traktör ile üstlerinden defalarca geçilmesi sonucunda kabuklarından ayrılan fasulye taneleri, patoz vasıtasıyla harman edildi. Bu aşamalardan sonra 4 bin ton fasulyenin sofraya yolculuğu başladı. Bin bir zahmetle toplanan fasulyenin bu yıl kilogramının 40 TL'den satılması hedefleniyor.

İlçenin Gökçeyaka Mahallesi Dağdibi Mevkiinde üretici Bayram Arığ ve ailesi 10 dönümlük tarlasında ekmeğini çıkarmaya devam ediyor. Tane yapısı, lezzeti ve kısa sürede pişmesiyle bilinen fasulyenin çiftçiler için iyi bir gelir kapısı olduğuna dikkat çeken Arığ, "Fasulye üretimi için bahar aylarında tarlalarımızı iki üç kez traktörlerle sürüp toprak hazırlığını yapıyoruz. Traktörler yaygın değilken fasulye üreteceğimiz tarlalarımızı atlarla sürerdik. Mayıs ayı ortalarında fasulye tohumlarını toprakla buluşturuyoruz. Fasulyeden tohumdan çıkıp büyüyene kadar en az üç kere çapa yapıp yabancı otlarla mücadele ediyoruz. Kuru fasulye için bıraktığımız fasulyeleri ise Eylül ayı sonu ekim ayı içinde hasadını yapıyoruz. Fasulyeyi çok üretenler kuru fasulyenin saplarını ve tanelerini patos yardımıyla ayırıyoruz. Bazen de kuru fasulyeleri dövüp eleyerek sapından ve dallarından fasulyeyi ayırıyoruz" dedi.

Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer'de, tescilli kurusu fasulyenin ilçe için önemli bir değer olduğunu, lezzet ve besin değeri açısından da oldukça zengin bir bakliyat olduğunu söyledi. Tuncer, "Yaklaşık 5 ay süren üretim sürecinin ardından hasat Ekim ayının ikinci haftasında tamamlandı. Lezzetiyle ün yapmış Çameli fasulyesi çabuk pişmesiyle adından söz ettiriyor. Çameli'nin bereketli topraklarından çıkan bu doğa harikası fasulye enfes tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi oluyor" dedi.