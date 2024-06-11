Denizli'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı

Denizli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında hareketlilik başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, Kurban Bayramı döneminde bin 100 büyükbaş ve 30 bin küçükbaş hayvan girişi bekleniyor. Denizli Hayvan Pazarı, büyükbaş ve küçükbaş üreticilerin müşterilerini beklemeye başladığı, hayvanların hastalıklara karşı ilaçlandığı ve veterinerlerin kontrolünde pazara giriş yaptığı bir merkezdir. Geçmiş yıllarda yapılan satış oranlarına göre, küçükbaş hayvanların yüzde 80'i, büyükbaş hayvanların ise yüzde 94'ü satılmıştır. 2024 yılında ise 923 adet büyükbaş hayvan ve 29 bin 358 adet küçükbaş hayvanın pazar girişi beklenmektedir.

11.06.2024 15:27
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Denizli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında hareketlilik başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, Kurban Bayramı döneminde bin 100 büyükbaş ve 30 bin küçükbaş hayvan girişi bekleniyor.

65 bin metrekare alana kurulu, 27 bin 500 metrekare kapalı alanın yanında 5 bin metrekare açık otoparka sahip Denizli Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlendi. Büyükbaş ve küçükbaş üreticileri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Denizli'ye gelerek, kendilerine ayrılan yerlerde müşterileri beklemeye başladı. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personeller tarafından ilaçlanırken, veterinerlerin kontrolünde pazara giriş yapıyor.

Pazara giren hayvanların satılma oranıyla dikkat çeken kurban pazarında, 2023 yılında 28 bin 11 küçükbaş, bin 53 büyükbaş hayvan girişi oldu. Küçükbaş hayvan satılan oranı yüzde 80, büyükbaş hayvan satılan oranı yüzde 94 oranında gerçekleşti.

2024 yılında 11 Haziran 2024 tarihi itibariyle 674 küçükbaş padoğundan 577 padok kullanıma sunuldu. Küçükbaş padok doluluk oranı yüzde 86 olarak kaydedilirken, 267 büyükbaş padoğundan ise 137 padok kullanıma sunuldu. Büyükbaş padok doluluk oranı ise yüzde 51 oldu.

Kurban pazarına 11 Haziran 2024 tarihi itibariyle düve 496 ve dana 427 adet olmak üzere toplamda 923 adet büyükbaş hayvan girişi bekleniyor. Keçi bin 980 ve koyun 27 bin 378 adet olmak üzere toplamda 29 bin 358 adet küçükbaş hayvan girişinin olacağı tahmin ediliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika

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