Denizli İhracatçılar Birliği, Hometex 2024 Fuarı\'nda 109 Firma İle Temsil Ediliyor

Ekonomi

İstanbul Fuar Merkezinde başlayan Hometex 2024 Fuarı'nda Denizli'den 103, Uşak'tan 6 olmak üzere Denizli İhracatçılar Birliği üyesi toplam 109 firma katılımcı olarak yer alıyor.

Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) info stant ile katılım sağladığı ve 5 gün boyunca devam edecek fuarın açılış töreninde değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen firmalarını ağırlayan ve bu sene 28'incisi düzenlenen Hometex 2024 Fuarı'nda bir kez daha yerimizi alarak sektörümüzü temsil ediyoruz. Tekstil-konfeksiyon Denizli'de istihdama sağladığı katkıyla, ilimizin toplam ihracatından aldığı yüzde 30'un üzerinde payla ve gelişmiş alt yapısıyla her daim lokomotif sektör olarak hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Fuar katılımcısı firmalar, sürdürülebilir üretim anlayışıyla gerçekleştirdikleri ev tekstili ürünlerini ve kaliteyle oluşturdukları farkı çeşitli ülkelerden gelen alıcıların beğenisine sunmaya başladı"

Denizli havlu, bornoz ve nevresim ihracatında Türkiye'de ilk sırada

İhracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hüseyin Memişoğlu:

"2023 yılında Denizli'nin tekstil-konfeksiyon ihracatı 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tabii ki Denizli için ev tekstili ayrı bir noktada konumlanıyor. Özellikle alt grup bazında incelediğimizde, havlu, bornoz ve nevresim ihracatında ilimiz Türkiye'de zirvede yer alıyor. Ülke genelinde toplam havlu ihracatının yüzde 75'i, toplam bornoz ihracatının yüzde 66'sı ve toplam nevresim ihracatının yüzde 55'i Denizli'den yapılıyor. Bu ürün gruplarında ihracatın oldukça katma değerli gerçekleştiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Denizli genelinde ihracat birim fiyatı 2,1 dolar seviyelerindeyken, havlu, bornoz ve nevresimde ihracat birim fiyatının 10,48 dolar olduğunu görüyoruz. Bu veriler, Denizli'nin ev tekstili sektöründeki gücünün, köklü geçmişinin ve ihracat potansiyelinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

DENİB iletişim ve tanıtım faaliyetlerine devam ediyor

Uluslararası alıcılarla yüz yüze temasın önemini vurgulayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üye firmalarımızın tüm dünyada bilinirliklerini artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, Hometex 2024 fuarının tüm katılımcılar için bereketli ve verimli geçmesini diliyorum. DENİB'de görevli çalışma arkadaşlarımız her türlü destek için fuar süresince sahada hazır olacaklar. Son olarak, üye firmalarımızın toplantı organizasyonları için DENİB standını kullanabileceklerini bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi. - DENİZLİ