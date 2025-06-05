Denizli Kurban Pazarı'nda Arife yoğunluğu yaşanıyor. Kurbanlıklarını bayram sabahına hazır hale getirmek için pazara gelen vatandaşlar yoğun araç trafiğine neden oldu. Hareketliliğin arttığı Kurban Pazarında yoğunluk drone ile görüntülendi.

Arife gününde vatandaşların Kurban Pazarına ziyaretleri devam ediyor. Denizli Kurban Pazarı'nda Arife günü sabah saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, kurbanlık almak için satıcılarla sıkı pazarlıklar yaptı. Vatandaşlar, kurbanlıklarını bayram sabahına hazır hale getirmek için hazırlıklarını tamamlarken, hayvan pazarındaki yoğunluğun sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Küçükbaş hayvanlar 15 bin TL ile 25 bin TL arasında, büyükbaşlar 90 bin ile 220 bin TL arasında satışa sunulduğu pazarda yoğunluk drone ile görüntülendi. - DENİZLİ