Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi Açılışa Hazırlanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin DTB işbirliğiyle hayata geçirdiği 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi'nde sona gelindi. Başkan Zolan, Denizli tarımı ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacak tesisin açılışını Şubat ayında yapacaklarını müjdeledi.
Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile üreticilere destek olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğiyle kente kazandıracakları 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi'nde sona geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Makası Cankurtaran Mevkii'nde yapımında sona gelen tesiste incelemede bulundu. Denizli'de ilkini başlattıkları Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımında sona geldiklerini kaydeden Başkan Zolan, 25 bin ton kapasiteli tesisin öneminden bahsederek, "Artık çiftçilerimizin ürünleri burada depolanabilecek. Ürünlerin hem kalitesinde kayıp olmayacak hem de ürün sağlıklı bir şekilde korunacak. Tesis inşallah her türlü olumsuzluğun önüne geçecek" dedi.
Çok büyük imkan olacak
Tesiste depolanan ürününün sertifikasını alan çiftçilerin bu belge üzerinden satış yapabileceğini veya bankalardan çok çok düşük faizle ya da bazı faizsiz krediler de kullanma imkanına sahip olabileceğini anlatan Başkan Zolan, tesisin öneminden bahsederek, "Hasat sonrası çiftçilerimizin ürünlerini koyacak yer olmuyor. Bundan dolayı çiftçimiz ürününü satmak zorunda hissediyor. Ürünün bol olduğu sezonda ise maalesef fiyatlar da aşağıya iniyor ve çiftçimiz zarar noktasında sıkıntılar çekiyor, düşük fiyatla ürününü satmak zorunda kalıyor. Lisanslı depoculuk ile çiftçimiz hem ürününü kalitesi bozulmadan koruyabilecek hem de istediği zaman elindeki sertifika üzerinden satış yapabilecek. Onun için bu tesis şehrimize, çiftçilerimize çok büyük imkan olacak" ifadelerini kullandı.
Bir lisanslı depo da Çivril ilçesine de yapılıyor
Bir lisanslı depoculuk tesisini de Çivril ilçesinde yaptıklarını ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Çivril, Çal, Baklan ve Bekilli bölgemize hitap edecek lisanslı depoculuk inşaatımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 1,5 ay sonra da onun açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tesisimiz de Tavas, Acıpayam, Kale, Beyağaç, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerimize hitap edecek. İnşallah Şubat ayında buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Güzel bir işi bitirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Üretim kadar kıymetli olan lisanslı depoculuk çok önemli. Gelecekte herhangi bir olumsuzluk olduğunda, başta buğday, mısır, nohut gibi ürünlerin elimizde bulunması, hayatın devam etmesi anlamında ülkemize güç verecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun." - DENİZLİ
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